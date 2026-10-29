El Municipio coordinó la respuesta ante el derrame en Km 9

La secretaria de Gobierno detalló el operativo de limpieza e investigación tras el incidente y los avances del relevamiento integral de las playas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia desplegó un operativo técnico y de investigación tras el incidente menor registrado en la zona de Km 9. Así lo detalló este jueves, en rueda de prensa, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, quien además informó sobre el inicio del diagnóstico integral para el saneamiento de la costa.

En relación al suceso ocurrido en el predio de la IX Brigada, Mrla llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que se trató de un evento de bajo volumen y que las labores de limpieza concluirán este jueves.

La funcionaria destacó el trabajo articulado entre las diferentes áreas municipales, como Defensa Civil. "Se trabajó en la detección de cañerías soterradas y la semana próxima comunicaremos los resultados finales de la investigación para determinar responsabilidades", explicó.

Asimismo, se refirió a la colocación de cartelería preventiva en sectores costeros como Stella Maris, una medida que responde al diagnóstico integral encomendado por el intendente para obtener datos analíticos certeros. "Ninguna remediación inicia sin un dato; hoy tenemos un equipo multidisciplinario que se reúne para buscar los recursos y dar una respuesta ordenada", indicó Mrla.

Las áreas de Ambiente, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos, Aguas y Economía, junto con los titulares de los entes descentralizados y los responsables de las carteras técnicas, llevan adelante todos los viernes reuniones para avanzar en el delineamiento del plan.