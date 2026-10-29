Convocan a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante

Para tratar el aumento del boleto del transporte, la emergencia económica y el Camino Petrolero.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia elevó proyectos clave al Concejo Deliberante, el cual sesionará de manera extraordinaria este viernes. Lo confirmó este jueves, en rueda de prensa, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla.

Los temas centrales a abordar serán el incremento del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), la tarifa de Diadema, la prórroga de la emergencia económica y el proyecto del Camino Petrolero.

Por otra parte, la funcionaria indicó que, tras una reunión con el presidente del bloque oficialista, se consolidó una instancia de diálogo institucional fructífera para encarar la comunicación y el trabajo parlamentario de manera constructiva, fortaleciendo el vínculo entre el Municipio y el cuerpo legislativo local.