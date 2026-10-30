Abren los sobres para la defensa costera de Km 5

En el marco del Plan Galina, el Gobierno del Chubut avanzó con la licitación de las defensas costeras del barrio Presidente Ortiz, en Km 5, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. La intervención contempla una inversión ofertada superior a los $3.480 millones y la construcción de un sistema de enrocado de 390 metros de extensión, con piedras de hasta siete toneladas.

Apenas un mes después del compromiso asumido por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres durante una recorrida junto a vecinos de Km 5, en Comodoro Rivadavia, el Gobierno del Chubut concretó este viernes la apertura de sobres para la construcción de las defensas costeras del barrio Presidente Ortiz.

La obra, contemplada en el Plan Galina, permitirá avanzar en la protección de uno de los sectores afectados por la erosión costera, mediante la construcción de un sistema de enrocado de 390 metros de extensión, diseñado para contener el avance del mar y resguardar las viviendas y la infraestructura de la zona.

En respuesta a la Licitación Pública N° 09/26, convocada a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, la empresa Edisud S.A. presentó una oferta de $3.483.581.577,52, con un plazo de ejecución previsto de 120 días corridos.

El acto de apertura de sobres se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, en Rawson, con la fiscalización de la escribana adscripta de Gobierno, Soledad Ibáñez González, y la participación de la directora general de Infraestructura Portuaria del Chubut, Cynthia Gélvez, junto a representantes de la firma oferente.

Al respecto, Torres destacó la rapidez con la que se avanzó en el proceso licitatorio y ratificó: “después de años de promesas incumplidas, estamos garantizando inversiones concretas como nunca antes se hicieron en la ciudad, y esto no aplica únicamente a Km 5, sino a todo el ejido municipal de Comodoro Rivadavia”.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó que la intervención forma parte de un conjunto de obras estratégicas destinadas a proteger la infraestructura urbana y brindar soluciones a problemas que durante años afectaron a distintos sectores de la ciudad.

“Una prueba de esto es que ya tenemos en plena ejecución el enrocado de la ladera del Cerro Chenque, y finalizamos con éxito la protección del Hospital Alvear en Km 3”, sostuvo.

UNA OBRA CLAVE

La obra denominada “Protección Costera Barrio Presidente Ortiz” contempla la construcción de un sistema de enrocado de 390 metros de extensión, en dirección sur-norte, a partir del desnivel existente entre la calle y la playa.

La estructura estará conformada por distintas capas de protección, diseñadas para resistir la acción del oleaje y reducir el impacto de la erosión sobre la costa.

En primer lugar, se ejecutará un núcleo utilizando escombros existentes en el sector y rocas de menor tamaño, con un volumen estimado de 1.100 metros cúbicos. Sobre esta base se colocará una manta geotextil, que cubrirá aproximadamente 1.880 metros cuadrados y permitirá evitar la pérdida de material fino.

Posteriormente, se construirá una subcapa con rocas de entre 250 y 350 kilogramos, de aproximadamente 50 centímetros de espesor, que demandará unos 1.200 metros cúbicos de material.

En la parte inferior se dispondrá un pie de talud conformado por rocas de entre cinco y siete toneladas, destinado a brindar estabilidad y protección a toda la estructura. Esta etapa requerirá aproximadamente 880 metros cúbicos de material.

Finalmente, se ejecutará una coraza exterior integrada por rocas de alrededor de cinco toneladas, que constituirá la principal barrera de protección frente a la acción del mar.

Con esta intervención, el Gobierno provincial avanza en una solución estructural para uno de los sectores más expuestos a la erosión costera de Comodoro Rivadavia, dando respuesta a una demanda sostenida durante años por los vecinos y fortaleciendo la seguridad de las familias y la infraestructura urbana.