Sabrina Rojas contó la decepción amorosa que vivió luego de meses de chatear con un hombre

Luego de su separación de Pepe Chatruc, Sabrina Rojas volvió a mostrarse abierta al amor. Así las cosas, después de que se conociera que un futbolista de 19 años había intentado conquistarla, la actriz y conductora relató la reciente decepción amorosa que atravesó tras conocer a un hombre por redes sociales.
Rojas contó que el vínculo comenzó en Buenos Aires, justo antes de que ambos emprendieran viajes por separado. “Un chico lo conocí acá, en Buenos Aires. Nos conocimos una noche y al otro día él viajaba como tres meses a España y yo viajaba diez días a Estados Unidos”, explicó durante una charla con sus compañeros de programa.
La distancia demoró el encuentro presencial, aunque no impidió que creciera la conexión entre ellos. “Pasaron tres meses hasta que nos pudimos ver. Apenas nos dimos un besito antes de que él se vaya esa noche que nos conocimos. Entonces, yo tuve que esperar tres meses”, recordó.
Ante la consulta de uno de los panelistas sobre si debió esperar para que la relación dejara de ser a distancia, respondió: “Exacto”. Luego describió la dinámica que mantuvieron durante ese período: “Fue un nivel de intensidad de llamadas. Empezamos a escribirnos todos los días, a llamarnos y a hacer videollamada a la mañana, a la tarde, a la noche”.
Según relató Sabrina Rojas, él buscaba acompañarla incluso durante su jornada laboral. “Me decía: ‘¿Te estás yendo del programa?’. ‘Sí, te llamo así te hago compañía’. Entonces, yo lo ponía en el auto e iba manejando. Era todo el día, todo el día. Y fueron como tres meses enamorados”.
Cuando le preguntaron si había sentido “maripositas”, fue contundente: “Sentía maripositas, todo”. Sin embargo, el entusiasmo no se mantuvo cuando pudieron verse de nuevo. “Volvió y estuvimos dos, tres días y se desvaneció. Fue como un amor virtual”, afirmó.
Finalmente, Rojas explicó que la convivencia con esa persona modificó la percepción que tenía del vínculo. “Algo no vibró igual. Yo me di cuenta de que me gustaba más cómo era por acá que cómo era estando acá. Estando acá hay cosas que me la bajaron”, concluyó.