El hecho ocurrió este viernes por la noche en un comercio de avenida 10 de Noviembre.

Se quiso llevar tres botellas de vino de una carnicería y durmió en la celda

Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la noche de este viernes, luego de ser sorprendido tras sustraer tres botellas de vino de un establecimiento comercial e intentar escapar de la Policía.

El episodio se registró alrededor de las 20:30 en la Carnicería La Argentina, ubicada sobre la avenida 10 de Noviembre al 2500.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta realizaba patrullajes preventivos por el sector cuando advirtió que un empleado del comercio salió a la vía pública y realizó señas de auxilio. Al acercarse, los efectivos fueron alertados de que un cliente había sustraído bebidas alcohólicas del local.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución a pie, sin perder de vista al sospechoso. En su intento por evadirlos, el hombre ingresó apresuradamente al comercio Capricornio, situado en las inmediaciones.

Sin embargo, los policías lograron interceptarlo dentro del establecimiento. En ese momento, el sospechoso entregó voluntariamente tres botellas de vino que llevaba ocultas entre sus prendas.

Tras la denuncia formal de la propietaria del comercio afectado, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la dependencia policial. La causa quedó encuadrada como tentativa de hurto.