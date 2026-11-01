Cuatro vehículos chocaron en la curva del Chalet Huergo

Uno de los conductores tuvo que ser rescatado del habitáculo. Una mascota perdió la vida al interior de uno de los rodados por la fuerza del impacto.

Un choque múltiple involucró este domingo por la madrugada a los conductores de cuatro vehículos en la curva del Chalet Huergo. La situación obligó a desviar el tránsito por el camino del Centenario.

Un conductor debió ser rescatado del interior de su vehículo por Bomberos Voluntarios, mientras que los demás involucrados sufrieron heridas leves. Además, una mascota que viajaba en una camioneta falleció por el impacto.

Al llegar al lugar, el personal de Bomberos Voluntarios y médicos del servicio 107 debieron intervenir con maniobras de extricación para liberar a uno de los choferes que había quedado atrapado.

El herido fue estabilizado en el lugar y derivado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

Personal policial de criminalística efectuó los peritajes de rigor para intentar determinar las causas del siniestro vial.