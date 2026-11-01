Morena Beltrán se quejó por los insultos de hinchas de Estudiantes

La periodista dejó de comentar unos minutos durante el empate entre el Pincha e Instituto. “La falta de respeto no es tolerable”, expresó.

La periodista Morena Beltrán se quejó en vivo por los insultos que recibió de algunos hinchas de Estudiantes de La Plata durante el empate de este sábado 3-3 frente a Instituto. La comentarista interrumpió su participación en la transmisión durante unos minutos y reclamó que las críticas al arbitraje no derivaran en agresiones hacia quienes trabajan en la cobertura del encuentro.

“La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con que tengan críticas contra el arbitraje. Gente grande. Padres de familia. No se puede trabajar de esta manera”, expresó Beltrán al referirse a los agravios que llegaban desde la tribuna.

El reclamo ocurrió durante el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, que se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi y que fue dirigido por Hernán Mastrángelo. La periodista puso el foco en las condiciones en las que debía desarrollar su tarea y cuestionó el comportamiento de los simpatizantes que la insultaban.

En la cancha, Estudiantes consiguió rescatar un empate después de estar tres goles abajo. Instituto abrió el marcador a los tres minutos por medio de Facundo Suárez y amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo, con los tantos de Leonel Mosevich, a los 48, y Jhon Córdoba, a los 52. Además, el conjunto local sufrió la expulsión de Núñez.

Con un jugador menos, el equipo platense reaccionó: Guido Carrillo descontó a los 58 minutos y Tiago Palacios convirtió a los 65. La igualdad llegó a los 86, cuando Fabricio Pérez marcó el 3-3, apenas un minuto después de ingresar en reemplazo de Benedetti.

El cierre también tuvo una intervención del VAR: en el primer minuto de descuento fue anulado un gol de Rojo. Así, el encuentro terminó con un punto para cada equipo.

El empate dejó a Estudiantes en el undécimo puesto del Grupo A, con 15 puntos en igual cantidad de presentaciones. Su campaña en el Clausura reúne cuatro triunfos, tres empates y ocho derrotas. Quedó a cuatro unidades de Independiente, que ocupa el octavo lugar, el último que permite avanzar a los octavos de final, aunque el equipo de Avellaneda tiene un partido menos.

Instituto, en cambio, se mantuvo en la cima de la zona con 33 puntos, producto de diez victorias, tres empates y dos caídas. El conjunto cordobés conserva una diferencia de cinco unidades sobre Vélez, su escolta, que disputó 15 encuentros. Así, el empate mantuvo a ambos equipos en posiciones alejadas dentro del mismo grupo.

En la tabla anual, el equipo de La Plata quedó undécimo con 46 puntos en 31 partidos, mientras que Instituto se ubicó quinto, con 54 unidades y la misma cantidad de encuentros. La diferencia entre ambos en esa clasificación es de ocho puntos.

Además de su recorrido en el torneo local, Estudiantes tiene por delante la final de la Copa Libertadores: enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre, en el partido que definirá al campeón del certamen continental.