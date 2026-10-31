Boca y River juegan más que un Superclásico

Se miden este domingo desde las 15 en la Bombonera por la 15ª fecha del torneo Clausura de fútbol. El árbitro será Nicolás Ramírez.

Boca Juniors recibirá este domingo a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, y que corresponde a la 15ª fecha -interzonal- del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugará en la Bombonera, dará comienzo a las 15 y será arbitrado por Nicolás Ramírez. En el VAR estará Silvio Trucco.

La transmisión del partido más importante de la Argentina y uno de los más lindos del mundo, correrá por cuenta de ESPN Premium y TNT Sports.

El “Xeneize” llega a este trascendental partido en un inmejorable momento, ya que pelea en todos los frentes y sueña con la chance de ganar una histórica cuádruple corona.

En el Clausura, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena marchan terceros en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual está metido de lleno en la pelea por la primera posición que otorga el título de campeón de Liga.

Además, Boca se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.

River, por su parte, busca cerrar de la mejor manera un 2026 que fue una pesadilla desde el inicio. Esto se debe a que sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. A su vez, en la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.

De todas maneras, los dirigidos por Leonardo Ponzio consiguieron cierta regularidad en las últimas fechas que les permitió llegar a los 23 puntos y quedar con un pie y medio en los playoffs.

En cuanto a las formaciones, en Boca la duda está en un puesto de la delantera. Es decir que el DT del “Xeneize” debe decirse entre Alan Velasco o el colombiano Sebastián Villa.

Mientras que en River, volverán Lucas Martínez Quarta en la defensa -por Lautaro Rivero-, Marcos Acuña reaparecerá en el lateral en lugar de Francisco Ortega, mientras que en el medio y debido a que no se recuperan Aníbal Moreno ni Fausto Vera, el que ocuparía ese lugar será el joven Lucas Silva.

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Probables formaciones

Boca Juniors: Alvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Miguel Merentiel, Leonel Flores y Alan Velasco o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Angel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Arbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.