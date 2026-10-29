La CAI y Newbery subieron a la punta en la Zona "B"

La Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery se subieron este miércoles a lo más alto de la Zona “B” del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El “Azzurro”, que hizo de local en el estadio Domingo Perea del club Laprida, le ganó a Petroquímica por 1-0 con gol del delantero Leonel Freschi a los 5 minutos del segundo tiempo.
De esa manera, el elenco que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera subió a la cima en su grupo.
El partido -uno de los que completó la 6ª fecha- también tuvo un momento especial con el debut en Primera división del arquero Santiago Rodríguez, de 18 años, nacido en Río Mayo (Chubut) y de 1,95 metro de altura, quien mantuvo la valla invicta.
Lo mismo sucedió con Newbery, que derrotó de visitante por 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga con un tanto marcado por su goleador Franco Domínguez.
De esa manera, el “Lobo” comparte la punta de la Zona “B” con la CAI -ambos con 11 puntos-, dejando a Huracán como escolta con 9 unidades.
Panorama de la 6ª fecha
DOMINGO 25
Zona “A”
- Argentinos Diadema 1 / Rada Tilly 0.
- Próspero Palazzo 0 / Deportivo Sarmiento 5.
- Deportivo Portugués 1 / General Saavedra 1.
Zona “B”
- Laprida 0 / Huracán 0.
MIERCOLES 28
- USMA 0 / Jorge Newbery 1.
- CAI 1 / Petroquímica 0.