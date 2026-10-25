El juvenil Facundo Herrera marcó su primer gol y selló el 1-0 ante Independiente en Avellaneda. Un triunfo clave antes del Superclásico con River.

Boca golpeó sobre el final y trepó a la cima de la Tabla Anual

Boca Juniors encontró el triunfo a tres minutos del cierre del tiempo reglamentario y quedó como líder de la Tabla Anual. Con un cabezazo de Facundo Herrera, venció 1-0 a Independiente en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Clausura y llegará al Superclásico con River con una victoria importante.

La jugada decisiva llegó a los 42 minutos del segundo tiempo. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Herrera se anticipó para conectar de cabeza. La pelota se le escurrió a Santiago Mele y el juvenil celebró su primer tanto.

Hasta ese momento, los dos equipos habían contado con oportunidades para abrir el marcador. Durante la primera etapa, Boca manejó más la pelota y generó dos situaciones claras con Leonel Flores y Miguel Merentiel. Flores definió desviado tras un centro de Lozano y el uruguayo exigió una buena respuesta de Mele, titular en lugar de Rodrigo Rey.

Independiente buscó lastimar de contraataque, con Santiago Montiel y Maxi Meza entre sus principales opciones. También tuvo una llegada de Pérez Curci por la derecha, aunque las imprecisiones en la definición mantuvieron el empate hasta el descanso.

El segundo tiempo tuvo más intensidad y llegadas en ambas áreas. Merentiel volvió a desperdiciar una oportunidad cerca del arco y Arias intervino con un cruce oportuno cuando Enner Valencia se preparaba para rematar.

Montero resultó determinante para sostener el arco de Boca. A los 20 minutos le tapó una definición a Palais y, a los 37, respondió ante un potente disparo del Chimy Ávila. En el rebote de esa acción, Montiel envió la pelota por encima del travesaño.

Después del gol de Herrera, Independiente tuvo otra oportunidad durante los cinco minutos adicionados, pero Montero volvió a lucirse con una atajada. En la contra, Delgado exigió a Mele antes del cierre de un partido que Boca resolvió con la aparición del juvenil y las respuestas de su arquero.