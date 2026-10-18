River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba y volvió a la zona de playoffs

River Plate goleó 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Con tantos de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio firmó lo que varios medios calificaron como su mejor actuación desde la llegada del entrenador al banco y ascendió al quinto puesto de su zona, con lo que se metió en puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, arbitrado por Pablo Dóvalo, tuvo a Silvio Trucco en el VAR y marcó el reencuentro entre ambos equipos después de la final del Torneo Apertura 2026, disputada el 24 de mayo en el mismo estadio, cuando Belgrano remontó un resultado adverso y se impuso 3-2 para consagrarse campeón por primera vez en su historia.

Desde el arranque, el conjunto de Núñez buscó el arco defendido por Thiago Cardozo, que se convirtió en una de las figuras del encuentro. El arquero uruguayo le negó el gol a Ángel Correa en al menos dos ocasiones claras durante la primera mitad, mientras que Belgrano respondió con algunas llegadas de contragolpe que no lograron traducirse en situaciones de riesgo real.

El partido tuvo su primer momento de tensión a los 29 minutos, cuando Dóvalo expulsó a Lisandro López por una infracción sobre Correa cuando el delantero se encaminaba hacia el arco rival. El árbitro fue llamado por Trucco desde el VAR y, tras revisar la jugada, determinó que no había existido contacto entre ambos futbolistas. La decisión se revirtió y López continuó en cancha.

Cuando el 0-0 parecía sellado para el descanso, Tomás Galván apareció en la última acción del primer tiempo. Tras una serie de rebotes dentro del área, el volante definió con un remate bajo pegado al palo izquierdo de Cardozo, con asistencia de Gonzalo Montiel. La jugada también pasó por el VAR, ya que el lateral había iniciado el movimiento en posición adelantada, pero Dóvalo convalidó el gol al considerar que dos jugadores de Belgrano habían tocado la pelota antes de la definición.

El segundo tiempo comenzó con un golpe inmediato para el local. A los tres minutos, una salida errada de la defensa de Belgrano permitió que Lucas Beltrán recuperara la pelota en campo rival y asistiera a Correa, quien definió ante la salida de Cardozo para marcar el 2-0. Fue el cuarto gol del delantero en el torneo y el segundo tanto que convirtió en la noche cordobesa, tras la revisión de otra jugada similar que terminó anulada por una mano previa de Francisco Ortega.

A los 27 minutos de la segunda mitad, Thiago Almada selló el resultado con una jugada individual. El mediocampista dejó en el camino a dos defensores desde la banda izquierda, ingresó al área y definió con un remate cruzado al segundo palo para el 3-0 final.

El conjunto de Ricardo Zielinski llegó al partido tras encadenar tres victorias consecutivas, entre ellas el triunfo por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés y el 2-0 sobre Racing en Avellaneda. Pese a esa racha, el Pirata tuvo pocas situaciones claras frente al arco defendido por Santiago Beltrán, que respondió con una atajada decisiva ante un remate de Ramiro Hernandes en el primer tiempo y mantuvo su valla invicta durante todo el encuentro.

Con el triunfo, River llegó a 20 puntos en la Zona B del Clausura y se ubicó en el quinto lugar, dentro de la zona de clasificación a los playoffs. En la tabla anual, el equipo sumó 49 unidades y se colocó en el séptimo puesto, que por el momento otorga un boleto a la próxima Copa Sudamericana, a cuatro puntos de la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Belgrano, en cambio, se mantuvo con 22 puntos en la Zona B, a tres unidades de los líderes Rosario Central y Argentinos Juniors. El equipo cordobés, ya clasificado a la Libertadores por haber ganado el Apertura, quedó con 48 puntos en la tabla anual, en el séptimo lugar, a tres de Boca Juniors.

River visitará a Racing en el estadio Monumental en su próxima presentación por el Torneo Clausura.