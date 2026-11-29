Le ganó en Córdoba 1-0 con gol de Montiel. Driussi y Almada desperdiciaron dos penales. En las “semis”, el “Millo” jugará con Independiente de Avellaneda.

River bajó a Instituto y está entre los cuatro mejores del Clausura

En un partido donde la diferencia pudo haber sido más grande, River Plate le ganó este sábado a Instituto de Córdoba por 1-0 y se clasificó para las semifinales del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa. El gol del encuentro lo anotó el defensor Gonzalo Montiel en el primer tiempo.

Además, River desperdició dos penales. Uno en los pies de Sebastián Driussi que dio en el palo, mientras que el otro fue de Thiago Almada, que atajó el arquero Marcos Ledesma.

De esa manera, los de Leonardo Ponzio jugarán una de las “semis” en el Estadio Monumental ante Independiente de Avellaneda que en esta misma jornada, eliminó por penales a Vélez Sarsfield.

En el comienzo del partido, River se mostró mejor asentado en el campo de la “Gloria”, con varias llegadas, aunque sin concretar, fue arrinconando al local en su área. De esa manera, se encontró con un remate lejano y potente de Santiago Espíndola, que el arquero de Instituto despejó, pero dejó un rebote hacia el medio. Gonzalo Montiel, el más atento, empujó la pelota para abrir el marcador a los 13 minutos.

Minutos más tarde, Sebastián Driussi falló un penal con un remate que se estrelló en el palo izquierdo de Ledesma, tras una mano de Alarcón en el área, cuando intentó evitar un centro de Galván.

Instituto respondió con algunas aproximaciones, ante las que Santiago Beltrán respondió de la mejor manera para dejar el arco en 0.

En el complemento, a los dos minutos, Galván tuvo la chance de marcar el segundo gol en un mano a mano, pero, ante la presión en el último tramo, no pudo definir bien, ya que su remate se fue demasiado abierto.

Pero no fue la única ocasión que desperdició el “Millonario”, ya que tuvo al menos 10 ocasiones de gol, con chances muy claras en las que, entre el palo, el arquero Ledesma y la poca fortuna, no pudo concretar ni ampliar el marcador a su favor.

A los 37 minutos del complemento, Ledesma le atajó con los pies el segundo penal del partido al equipo dirigido por Leonardo Ponzio, esta vez pateado por Thiago Almada.

Con el equipo del “Traductor” Flores desgastado y dejando espacios que River aprovechó en ocasiones, pero sin efectividad, el partido terminó con el equipo visitante quedándose con la clasificación a las semifinales del torneo, donde ya esperaba Independiente, que eliminó a Vélez por penales.