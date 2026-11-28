Nadia Márquez dijo en la última sesión que los niños consumen porno en las tablet, se vuelven adictos a la masturbación y después terminan siendo precoces.

La senadora libertaria Nadia Márquez aprovechó el debate sobre la ludopatía que se dio en la sesión del jueves y sugirió prohibir la pornografía porque provoca eyaculación precoz.

Márquez es pastora evangélica en Neuquén, donde su padre tiene un templo que inauguró el propio presidente, y responde a Karina y los Menem. En 2024 había votado en contra del proyecto contra las apuestas online que en la sesión de este jueves fue votado por unanimidad.

Pese a votar a favor, dijo que no alcanzaba con prohibir las apuestas porque hay otras adicciones que padecen los jóvenes, como el porno.

"Hablemos de la adicción a la pornografía, que distorsiona realmente cuál es la verdadera concepción de la sexualidad que los chicos deben ir entendiendo y con el cual deben desarrollarse", dijo la senadora neuquina.

"Porque, ¿saben?, la pornografía la consumen y son adictos a la pornografía niños y adultos, pero bueno, el adulto ya está, que haga lo que quiera", dijo Márquez, en un guiño al mandamiento de Alberto Benegas Lynch (h y p), que para Milei es el prócer del liberalismo y define al liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.

"Pero los niños lo consumen con la misma tablet que hoy estamos poniéndonos mal, con el mismo celular y con la misma computadora, y termina en muchos casos siendo una adicción", reveló Márquez.

La libertaria dijo el consumo de pornografía "termina con problemas de salud porque el consumo de pornografía viene asociado a la masturbación, y la masturbación es una de las primeras o una de las tres causas de eyaculación precoz en los adultos".

La preocupación de Márquez por la efectividad sexual de los adultos, significó un asterisco en su apego por el principio de no agresión de Benegas Lynch.

"Con esa misma computadora, con esa misma tablet, con ese mismo celular que hoy nos rasgamos las vestiduras de que apuestan de forma online, con eso mismo también consumen pornografía, y muchos chicos son adictos a la pornografía", enfatizó Márquez.

Con la expresión bíblica de rasgarse las vestiduras, la neuquina le bajó el precio al debate sobre la ludopatía y dio a entender que votaba contra las apuestas sólo por una orden del gobierno y no por un convencimiento personal, acaso rompiendo otra máxima liberal repetida por Milei, que dijo decenas de veces que los liberales no son manada.