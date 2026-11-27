El Gobierno consiguió la media sanción con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, no pudo sostener el financiamiento universitario que proponía y la Cámara aprobó una partida de 11 billones de pesos. El proyecto ahora deberá tratarse en el Senado.

Después de más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este viernes el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. El oficialismo consiguió avanzar con una de sus principales iniciativas económicas, aunque debió aceptar modificaciones importantes en las partidas destinadas a universidades y organismos científicos.

La votación general terminó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Sin embargo, durante el tratamiento de los artículos, distintos bloques opositores reunieron los votos necesarios para modificar aspectos centrales de la propuesta enviada por el Gobierno de Javier Milei.

Universidades: aprobaron 11 billones de pesos en lugar de los 7,35 previstos

El principal revés para el oficialismo se produjo durante la discusión del financiamiento universitario. El proyecto contemplaba 7,35 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaba 11 billones para garantizar su funcionamiento durante 2027.

La oposición logró rechazar el capítulo impulsado por el oficialismo y posteriormente aprobó la propuesta alternativa por 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.

La diputada libertaria Silvana Giudici cuestionó el resultado al advertir que la modificación comprometía el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno.

La discusión se produjo en medio de los reclamos sostenidos de la comunidad universitaria por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones y su financiamiento.

La oposición consiguió rechazar otro capítulo del proyecto que generaba preocupación por sus consecuencias sobre organismos públicos vinculados con la ciencia, la tecnología y la producción.

Entre las instituciones mencionadas durante el debate estuvieron el INTA, el INTI y el SENASA, cuya situación presupuestaria formó parte de los principales cuestionamientos al texto oficial.

Además, se incorporaron modificaciones relacionadas con la infraestructura fronteriza, la aplicación de la Ley de Bosques y los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país.

Más allá de las modificaciones introducidas en Diputados, el Presupuesto mantiene una orientación de reducción del gasto público en distintas áreas.

Según las proyecciones incluidas en el proyecto, Vivienda y Urbanismo tendrá una disminución real del 21,7%, mientras que Agua y Alcantarillado registrará una caída del 12,9%.

También se prevén reducciones reales del 25,2% en subsidios a la energía y del 16,2% en transporte. En paralelo, las partidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia caerían un 10,7%, mientras que Trabajo, Empleo y Seguridad Social tendría una reducción del 13,7%.

En contraste, Defensa registra un incremento real proyectado del 31,5%.

Estas variaciones corresponden a las previsiones presupuestarias y no necesariamente representan el gasto que finalmente se ejecutará durante el próximo año.

Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Bertie Benegas Lynch sostuvo que el Congreso debía establecer límites al gasto, mientras que el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, afirmó que el Presupuesto estaba alineado con el rumbo económico del Gobierno.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron las consecuencias de la reducción de recursos sobre sectores sensibles.

El diputado Germán Martínez criticó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, durante el tratamiento parlamentario, mientras que Martín Lousteau sostuvo que el equilibrio fiscal se estaba alcanzando trasladando sus costos a la población.

La aprobación del Presupuesto se produjo durante una jornada de intensa actividad legislativa, que también incluyó el avance de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado.

Sin embargo, el Presupuesto 2027 todavía no es ley. El texto aprobado, con los cambios introducidos durante la votación en particular, deberá continuar su tratamiento en la Cámara alta.

La discusión será determinante para establecer qué recursos recibirán las universidades, los organismos científicos y otras áreas del Estado durante el próximo año.