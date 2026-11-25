El proyecto apunta a frenar las apuestas online ilegales y proteger a los menores. Durante el debate, Martín Soria cuestionó la designación de un exdirectivo de Codere en el área de Niñez y Bullrich lo interrumpió: “Paralo, paralo”.

El Senado acordó avanzar con la ley contra la ludopatía, pero el debate tuvo un fuerte cruce político. Martín Soria cuestionó que el Gobierno haya designado a un exdirectivo de Codere como secretario de Niñez y Adolescencia. Mientras el senador exponía sus críticas, Patricia Bullrich pidió que lo frenaran.

El acuerdo se alcanzó este miércoles en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. El objetivo es tratar este jueves el proyecto que tiene media sanción de Diputados, antes de que pierda estado parlamentario.

Aunque oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de aprobar la iniciativa, todavía hay diferencias sobre los cambios que quiere incorporar el Gobierno.

Durante su intervención, el senador Martín Soria puso en duda la confianza en el Gobierno y recordó la designación de un exdirectivo de Codere en la Secretaría de Niñez y Adolescencia.

“Nos gustaría confiar”, señaló el legislador, en referencia al nombramiento de una persona vinculada al negocio de las apuestas en un área que debe trabajar en la protección de chicos y adolescentes.

En ese momento, Bullrich lo interrumpió y pidió que se detuviera: “Paralo, paralo”, dijo la jefa del bloque oficialista. El episodio se produjo en medio de una discusión sobre cómo combatir la ludopatía y evitar que los menores accedan a plataformas de apuestas online.

La senadora planteó tres cambios al proyecto de Diputados: limitar la publicidad del juego, reforzar la protección de los menores y bloquear las plataformas que funcionan fuera de la ley.

Bullrich advirtió sobre más de 2.500 sitios de apuestas que circulan en redes sociales y que, según señaló, no cuentan con controles de ingreso. También cuestionó los bonos de bienvenida y otras promociones que buscan atraer a nuevos usuarios.

Una de las propuestas del oficialismo es que el Enacom pueda bloquear en un plazo de 24 horas las páginas denunciadas por operar de manera ilegal. La exministra de Seguridad también rechazó un artículo del proyecto que establece cambios en los estatutos de los clubes, al considerar que ese tema no corresponde a la discusión sobre ludopatía.