La promoción del local generó gran sorpresa. Desde la carnicería explicaron cómo incorporaron esta nueva opción en el país. Las dudas que se generaron.

Dos pichones por $4.999: polémica por la venta de palomas en una carnicería

La venta de paloma generó sorpresa en Misiones, donde una carnicería incorporó pichones faenados a la venta con una promoción especial.

La propuesta tomó repercusión nacional luego de que un informe de Crónica TV mostrara el producto exhibido en un mostrador, junto a otros cortes de carne. El caso llamó la atención por tratarse de una alternativa poco convencional dentro del mercado argentino.

El corresponsal del canal en la provincia, Enrique Quique Ortiz, señaló que encontró carteles de venta de palomas en locales de El Soberbio y 25 de Mayo. La promoción que se puede ver en las cartelerías del local ofrecen dos pichones por $4.999, o $2.500 por ejemplar.

“Es la primera vez en mi vida que veo la carne de paloma”

La imagen de la carnicería misionera ofreciendo dos pichones de paloma por menos de $5 mil terminó recorriendo los medios de comunicación del país.

El periodista explicó que conocía el consumo de palomas en determinados ámbitos rurales. Sin embargo, aseguró que “es la primera vez en mi vida que veo en una carnicería, en oferta la carne de paloma”.

Según indicaron la carne proviene de Brasil, aunque no brindaron información sobre las condiciones de faenamiento ni los controles bromatológicos correspondientes para su comercialización.

Habló el comerciante que vende carne de paloma

Por su parte, el empleado del local explicó que la comercialización de carne de paloma generó distintas reacciones entre los clientes, especialmente durante los primeros días, cuando el producto todavía resultaba novedoso para los consumidores. Sin embargo, sostuvo que frente al aumento del costo de los alimentos, comenzó a presentarse como una opción.

“Al principio la oferta fue una novedad y daba impresión, pero es una alternativa, es lo que la gente hoy puede poner en la olla para hacer un guiso y llegar a fin de mes”, explicó el trabajador.

En cuanto a las características del producto, el empleado aseguró que ya tuvieron la oportunidad de probarlo y describió: “tiene un sabor similar a la gallina, aunque su color es más oscuro”.

Cayó el consumo de carne vacuna

Según los últimos datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo promedio anual de carne vacuna por habitante descendió a 44,5 kilos en octubre, lo que representa una caída interanual del 11,2% y una pérdida de 5,6 kilos por persona.

Durante los primeros diez meses del año, el consumo interno alcanzó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025.

La retracción coincide con un fuerte incremento de los precios. Los cortes vacunos acumularon una suba interanual del 44,5%, muy por encima de la inflación general, que se ubicó en el 33%. La carne picada común aumentó un 47,2%; el cuadril, un 45%; el asado, un 44%; y la nalga, un 43,7%.

Paradójicamente, mientras los argentinos consumen cada vez menos carne vacuna, las exportaciones crecieron un 6,9% en volumen durante los primeros diez meses del año, impulsadas, entre otros factores, por las mayores ventas a Estados Unidos.