Agustín Baccega y Gustavo Romanello, una pareja de acróbatas cordobeses, fueron arrestados en un aeropuerto de Arizona cuando viajaban para asistir al funeral de un amigo. La Justicia estadounidense les concedió la libertad bajo fianza, aunque todavía permanecen detenidos mientras sus abogados completan los trámites.

Después de permanecer más de dos semanas detenidos y separados en distintos centros migratorios de Estados Unidos, los argentinos Agustín Baccega y Gustavo Romanello recibieron una resolución judicial que les permitirá recuperar la libertad mientras continúa el proceso migratorio que enfrentan.

La decisión se conoció este martes 24 de noviembre, luego de una audiencia ante la Justicia estadounidense. Ambos podrán esperar fuera de los establecimientos de detención la resolución de sus respectivos casos, aunque todavía deberán cumplirse una serie de procedimientos administrativos para concretar su salida. <Cite refs={["turn509562view0","turn509562news6"]}/>

La noticia fue confirmada por Lucía Baccega, hermana de Agustín, quien explicó que los abogados ya trabajan para hacer efectivo el pago de las fianzas. Si bien no trascendió el monto exacto, indicó que la cifra establecida resultó inferior a la que esperaban.

La pareja fue arrestada el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto internacional Sky Harbor, de Phoenix, Arizona, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.

Agustín y Gustavo habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo, pero terminaron bajo custodia de las autoridades migratorias.

Ambos son oriundos de Córdoba y trabajan como acróbatas y profesores. Durante más de seis años desarrollaron actividades vinculadas con espectáculos, parques temáticos y entrenamiento artístico en Orlando y Arizona.

Su detención generó preocupación entre familiares y allegados, quienes cuestionaron que permanecieran privados de su libertad mientras se resolvía su situación migratoria.

Durante las semanas posteriores al arresto, los dos argentinos permanecieron alojados en establecimientos diferentes. Gustavo Romanello, de 34 años, fue trasladado al Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Agustín Baccega, de 42, quedó detenido en el Centro de Detención de Eloy, ambos en Arizona.

La separación fue uno de los aspectos más difíciles de la experiencia, según relató Agustín durante una entrevista con Noticias Telemundo.

“Lloro todos los días”, había expresado al describir el impacto emocional del encierro y la imposibilidad de estar junto a su esposo.

Durante ese período, una carta escrita a mano por Gustavo fue una de las pocas formas de contacto que pudieron mantener.

Mientras tanto, familiares y amigos impulsaron una campaña solidaria para reunir fondos destinados a los gastos legales y conseguir representación profesional para ambos.

Tras una audiencia judicial, las autoridades estadounidenses autorizaron que los dos argentinos continúen sus procesos migratorios en libertad bajo fianza.

Sin embargo, la resolución no implica que hayan sido liberados inmediatamente ni que su situación migratoria esté definitivamente resuelta.

Los abogados deberán completar los trámites administrativos y efectuar los pagos correspondientes para que ambos puedan abandonar los centros de detención.

La expectativa de la familia es que ese procedimiento concluya antes del próximo fin de semana y que la pareja pueda reencontrarse.

La libertad bajo fianza permitirá que Agustín Baccega y Gustavo Romanello esperen fuera de los centros del ICE mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con su permanencia en Estados Unidos.

La resolución representa un cambio importante después de más de quince días de detención, pero no constituye una decisión definitiva sobre sus casos.

Por ahora, sus familiares y representantes legales concentran los esfuerzos en concretar la liberación y permitir que ambos vuelvan a reunirse, mientras esperan el resultado del proceso migratorio.