La nueva resolución establece requisitos para acceder al régimen de aportes destinado a financiar indemnizaciones laborales. Las cooperativas deberán acreditar su condición de MiPyME y contar con la inscripción correspondiente ante el organismo recaudador.

Cambiaron las reglas del Fondo de Asistencia Laboral: qué deberán cumplir las pymes y cooperativas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema creado por la reforma laboral para contribuir al pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de contratos de trabajo.

Los cambios fueron establecidos mediante la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial, y están dirigidos principalmente a precisar los requisitos que deben cumplir las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y determinadas entidades sin fines de lucro.

La modificación no crea un nuevo beneficio económico, sino que ajusta las condiciones de inscripción y acreditación necesarias para que los empleadores sean encuadrados correctamente dentro del régimen.

Qué cambia para las cooperativas

Una de las principales novedades es la incorporación expresa de las cooperativas y cooperativas efectoras al procedimiento de acreditación mediante el Certificado MiPyME.

La modificación responde a una solicitud de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, que aclaró que estas organizaciones se encuentran habilitadas para tramitar dicho certificado.

A partir de la nueva reglamentación, las cooperativas deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y estar correctamente caracterizadas en el Sistema Registral de ARCA para acceder al encuadramiento correspondiente.

De esta manera, se diferencia su situación de la de otras entidades sin fines de lucro que deben realizar un procedimiento específico de calificación.

Cuáles son los requisitos para las pymes

La resolución establece que las empresas deberán acreditar su condición de micro, pequeña o mediana empresa, de los tramos 1 y 2, mediante un certificado vigente para el período al que correspondan las contribuciones.

Además, deberán figurar correctamente identificadas en el Sistema Registral de ARCA.

Para las entidades sin fines de lucro, como asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones comprendidas en la normativa, se mantiene un procedimiento de calificación ante la autoridad competente en materia de pequeñas y medianas empresas.

La reglamentación también dispone códigos de identificación diferenciados para las empresas y las entidades sin fines de lucro, con el objetivo de determinar su encuadramiento.

La caracterización tendrá vigencia desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador, momento a partir del cual deberá renovarse según corresponda.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral y cómo se financia

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado mediante la Ley de Modernización Laboral 27.802 como un mecanismo destinado a contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones laborales de los empleadores del sector privado.

Su finalidad incluye colaborar con el pago de indemnizaciones y otros conceptos previstos en la legislación cuando se produce la extinción de una relación laboral, respecto de trabajadores registrados con una antigüedad mínima de 12 meses.

El sistema se financia mediante contribuciones mensuales calculadas sobre la remuneración computable para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).