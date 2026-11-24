Un encuentro de fútbol disputado el lunes entre Olimpia Junior y Camioneros en el Estadio Municipal de Caleta Olivia fue suspendido por serios incidentes dentro y fuera del campo de juego.

Según lo señala la periodista Natalia Titos en su portal de noticias, durante el partido dos jugadores -uno de cada equipo-, fueron expulsados.

Tras ello, la tensión fue escalonando y hubo enfrentamientos físicos entre los deportistas, lo que se trasladó a la tribuna donde hubo corridas, trompadas y puntapiés entre aficionados que en mayoría eran de Olimpia ya que hacía de local y no estaba permitido la concurrencia de visitantes, pero por alguna razón se introdujeron simpatizantes de Camioneros.

Como consecuencia de los incidentes, un joven fue brutalmente golpeado y fue trasladado a la guardia del Hospital Zonal, donde al menos hasta este martes permanecía internado..

Lo que debía ser una jornada deportiva terminó empañada por la violencia, dejando nuevamente en evidencia la preocupación por los hechos que se producen dentro y fuera de las canchas

Por su parte, el portal del Diario Nuevo Día señala que el encuentro correspondía al Torneo Clausura de Primera División de la Liga Norte de Santa Cruz y ni siquiera se pudo completar el primer tiempo ya que ante la gravedad de los acontecimientos, el árbitro decidió suspender el encuentro.

Tras los enfrentamientos que se viralizaron por redes sociales, tanto el club Olimpia Juniors como el de Camioneros difundieron comunicados en los que expresaron su rechazo a los hechos de violencia.

Desde Olimpia indicaron que aguardarán los informes policiales y arbitrales para determinar los pasos a seguir.

Por su parte, Camioneros manifestó su indignación por lo sucedido expresando que “el fútbol debe ser una fiesta, un espacio de encuentro y de disfrute, nunca un escenario de agresiones, insultos o violencia".