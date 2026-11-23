Thiago Ojeda, Simona Migliaro y Victoria Vitale representarán a Caleta Olivia en la instancia nacional a realizarse en La Falda, Córdoba.

Los tres son estudiantes del segundo año de la Escuela Industrial Nº 1 (EICO) que lograron superar las primeras tres rondas de la competencia (local, provincial y regional), organizada por la ONG Mateclubes.

En su preparación tuvieron el apoyo de las profesoras Valeria Leguizamón y Elvira Gutiérrez y de la Biblioteca Municipal Mariano Moreno, a cargo de Stefy Grabano, quien facilitó las instalaciones para las primeras rondas de competencia.

El evento nacional está previsto para las primeras semanas de diciembre y el grupo se vio en la necesidad de obtener recursos económicos para costear el viaje y la inscripción, llegando a distribuir folletos para obtener donaciones de la comunidad.

Al tener conocimiento de esas dificultades, la Municipalidad de Caleta Olivia dispuso acompañar el esfuerzo de estos estudiantes que, con compromiso y dedicación, llevan el nombre de la ciudad y de la Patagonia a una instancia nacional.