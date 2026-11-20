El gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Carrizo, encabezaron este viernes los actos centrales por el 125° aniversario de Caleta Olivia.

En principio hubo una ceremonia institucional en el Centro Cultural y posteriormente un extenso desfile de la avenida costanera con miles de protagonistas

En la ceremonia del Centro Cultural se concretaron anuncios y se firmaron convenios de colaboración, cooperación y financiamiento con distintos organismos del Gobierno Provincial en materia de infraestructura deportiva, seguridad y transporte.

“Hoy Caleta Olivia cumple 125 años. Y cuando uno mira su historia, entiende que esta ciudad no se construyó de un día para otro, se construyó con sacrificio, con esfuerzo, con gente que vino a trabajar, con familias que apostaron a esta tierra y que nunca dejaron de luchar por un futuro mejor”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, destacó que “esta es una ciudad que tiene una enorme identidad trabajadora. Y para mí eso tiene un valor especial, porque yo vengo del mundo del trabajo. Conozco el esfuerzo de nuestra gente y sé lo que significa levantarse todos los días para llevar el sustento a una familia”.

CONVENIOS Y ANUNCIOS

En ese mismo ámbito hizo entrega al intendente Pablo Carrizo, el pliego del llamado a Licitación Pública N° 01-26 para la adquisición de dos vehículos de transporte de pasajeros destinados al proyecto de movilidad Zona Norte, cuya inversión asciende a $520.520.000 y cuya apertura de sobres está programada para el 21 de diciembre en Río Gallegos.

Por otra parte se rubricó un convenio de conservación, mantenimiento, reparación, construcción y mejoramiento de rutas, caminos e instalaciones, que incluye sectores como la Ruta Nacional N° 3, avenida Circunvalación y intersección sur Ruta Nacional N° 3, La firma se concretó entre la Administración de Vialidad Provincial, encabezada por Julio Bujer, y el intendente Carrizo.

Además se firmó un convenio de cooperación y colaboración entre

Vialidad Provincial y la Municipalidad que contempla propiciar la producción e intercambio de información, capacitación de recursos humanos, asistencia técnica, innovación tecnológica, estudios e investigación específica poniendo por Vialidad Provincial y disposición maquinaria pesada y liviana, personas especializadas, talleres, asistencia técnica y recursos logísticos para la conservación, mantenimiento, mejoramiento y apertura de los caminos sujetos a la disponibilidad operativa.

También, se formalizó un convenio de financiamiento para avanzar con la terminación del edificio del Cuartel de Bomberos de la División 28, ubicado en el barrio Rotary 23, con el objeto de dar respuesta a una demanda de los vecinos de ese sector y del barrio Bicentenario.

MULTITUDINARIO DESFILE

Posteriormente, ya en horas del mediodía las autoridades se trasladaron hasta la avenida costanera donde tuvo lugar un desfile de numerosas instituciones con miles de protagonistas, el cual se extendió por más de dos horas con el acompañamiento de la Banda de Música del Regimiento11 de Comandante Luis Piedra Buena.

Previo al paso de niños, adolescentes, adultos, efectivos de fuerzas de seguridad y grupos motorizados y jinetes a caballo, se izó el Pabellón Nacional y se entonaron las estrofas de la canción Aurora y del Himno Nacional.

En la ocasión también se intercambiaron presentes recordatorios y parte las instituciones que desfilaron, se detuvieron frente al espacio asignado a las autoridades (no hubo palco) para entregar presentes tanto al gobernador como al intendente.

Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico

Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico

Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico