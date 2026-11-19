En el marco del 125° aniversario de la Caleta Olivia, 67 familias se vieron beneficiadas indistintamente con títulos propiedad y terrenos fiscales entregados por la Municipalidad.

El acto tuvo lugar el miércoles por la tarde en el SUM del Centro Cultural con la presencia de integrantes de las distintas secretarías del gabinete, miembros de la Comisión Bidepartamental de Tierras y personal del área competente, acompañando a las familias en una jornada que puso en el centro el acceso a la tierra, la vivienda y la seguridad jurídica sobre la propiedad.

En ese marco,el secretario de Planificación, Jorge García, destacó el valor de la jornada y explicó que detrás de cada carpeta existe un trabajo sostenido de las áreas de Tierras, Catastro y Planificación. “Es un día importante para las familias que estaban esperando esta adjudicación de terrenos para poder emprender lo que es el núcleo de la familia, para fortalecerlo en lo que es la vivienda”, señaló.

También puso en valor la decisión de la gestión municipal para priorizar la entrega de terrenos que cuenten con servicios para que los adjudicatarios puedan comenzar sus proyectos de manera más rápida.

“La idea es que el vecino que tenga la adjudicación pueda iniciar su vivienda lo más pronto posible”, afirmó el funcionario, agregando que este hecho también genera impacto en la economía local, movilizando corralones, trabajadores y distintos sectores vinculados a la construcción.

Asimismo, resaltó el trabajo de los empleados municipales que intervienen en cada expediente y llamó a los adjudicatarios a asumir la responsabilidad de utilizar los terrenos para el destino previsto. “Estos terrenos son para la vivienda propia, para crear un lugar de familia”, expresó, añadiendo que en algunos casos también se contemplan proyectos productivos.

Por su parte, la subsecretaria de Tierras, Patricia Reynoso, aludió al trabajo previo que permite concretar cada entrega y explicó que muchas familias llevan años actualizando su documentación.

“La idea del intendente Pablo Carrizo es entregar terrenos con servicios para que la gente pueda, en forma inmediata, empezar a construir”, detalló.

A su vez, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde, destacó el trabajo de la Comisión Bidepartamental de Tierras y la decisión política de avanzar con la regularización.

“Hoy son muchas familias que vuelven a tener su tierra y su título de propiedad”, expresó, poniendo especialmente en valor la presencia de jóvenes que recibieron su documentación junto a sus hijos. También señaló que “hoy sí tienen esperanza, hoy vuelven a confiar porque los resultados se ven”.

Según los datos presentados durante la jornada, en lo que va de la gestión municipal se alcanzaron 388 adjudicaciones de terrenos fiscales, de los cuales 128 corresponden al año 2026. A esto se suman 158 títulos de propiedad durante este año, dando cuenta del proceso de regularización dominial que se viene llevando adelante en la ciudad.