Los festejos populares para celebrar 125º aniversario de Caleta Olivia organizados por la municipalidad se desarrollarán los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Incluirán desfile, feria de artesanos, productores y manualeros, bandas en vivo, espacios recreativos, patio gastronómico y actividades deportivas. Además, se anunció un importante operativo de seguridad y prevención.

La agenda de actividades fue dada a conocer este miércoles en una conferencia de prensa ofrecida en instalaciones del Centro Cultural por varios integrantes del gabinete y direcciones de la comuna, además del jefe zonal de la Policía Provincial.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, destacó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales y de las instituciones que acompañarán el desarrollo de las actividades.

“Va a ser una agenda variada que toda la estructura va a estar acompañando”, expresó el funcionario, quien adelantó que las celebraciones comenzarán con el tradicional desfile el día 20 a partir de las 12:00 y continuarán con propuestas en el sector céntrico, donde se desarrollarán ferias, espacios para artesanos y manualeros y un importante patio gastronómico.

En este sentido, durante las tres jornadas, desde las 15:00, se realizará el Paseo Aniversario, con feria de artesanos, productores y manualeros, bandas en vivo, un espacio para las infancias y otro destinado a la Juventud.

A partir de las 18:00 se sumará La Huella de los Sabores, un espacio gastronómico que formará parte de la celebración y permitirá disfrutar de diferentes propuestas culinarias. Ambas actividades tendrán como escenario el sector de las avenidas Lisandro de la Torre y Eva Perón.

La agenda también contempla actividades deportivas, entre ellas propuestas vinculadas al ciclismo junto al Pedal Club y una carrera organizada desde el área municipal de Deportes, cuya realización representa la recuperación de una actividad importante para la ciudad.

OPERARTIVO DE SEGURIDAD

Otro de los ejes centrales de la presentación fue la planificación del operativo de seguridad y prevención que se implementará durante las jornadas festivas, mediante un trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía de Santa Cruz, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Tránsito y otras instituciones.

En ese sentido, el El jefe de la Unidad Regional Zona Norte, comisario mayor Augusto Britos, brindó detalles del dispositivo policial previsto para acompañar los festejos y garantizar la seguridad de quienes participen.

“Tenemos un despliegue de 50 efectivos policiales para este evento, exclusivamente para este evento y no para descuidar también el resto de la localidad”, explicó. Asimismo, indicó que se dispondrán puntos estratégicos de cobertura y personal de recorrida dentro del predio.

El operativo incluirá también controles en los ingresos y egresos de la ciudad, controles de alcoholemia y supervisión de los espacios habilitados para el desarrollo de las actividades gastronómicas.

CORTES DE TRASITO

Por otra parte, Haidamaschuk informó que los primeros cortes de circulación comenzarán el jueves, inicialmente en el sector costero, para continuar posteriormente en la zona céntrica, de acuerdo con el desarrollo de las tareas organizativas y las actividades programadas.

Desde el Municipio se brindarán detalles sobre las intersecciones afectadas, los horarios y las modificaciones en la circulación, con el objetivo de que los vecinos puedan organizar sus desplazamientos y disfrutar de las propuestas con tranquilidad.

Finalmente, el secretario de Gobierno invitó a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y expresó: “La idea es que se disfrute, que se integre a todo el ciudadano dentro de la ciudad y que podamos estar bien, disfrutar y poder todos cantar el feliz cumpleaños para nuestra ciudad”.