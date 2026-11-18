Los operativos comenzaron a las 6 en diferentes barrios y todos están relacionados con el ataque al edificio de la radio del multimedio El Caletense.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que se habría incautado una camioneta que sería la que se utilizó como vehículo de apoyo en el atentado perpetrado en la madrugada del martes10 de noviembre, por lo que se detuvo a un sospechoso que habría sido el conductor.

El rodado fue ubicado en el patio delantero de una vivienda ubicada en la calle Beauvoir, zona del barrio Güemes, en tanto que los otros allanamientos de este miércoles se efectuaron en los barrios 2 de Abril, 8 de Junio, Rotary 23, Jardín y César Campos.

Los reportes extraoficiales que se conocieron hasta cerca del mediodía, indican que continuaba la búsqueda de la motocicleta de la cual se hicieron los dispararos con armas grueso calibre, como así también de los dos sujetos que la ocupaban, los cuales ya estarían identificados.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, junto al jefe de la DDI zona norte, Pablo Méndez, supervisaron los operativos ordenados por el juez de instrucción, Marcos Pérez Soruco, luego de las investigaciones que incluyeron la inspección de registros de cámaras de video y escuchas telefónicas.