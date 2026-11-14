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La Biblioteca Municipal de Caleta recibió otra menuda visita

Fue en el marco de las actividades programadas por el 125º aniversario de la entidad.

Este viernes, visitaron la biblioteca Mariano Moreno niños y niñas de 5 a 10 años a los que otra institución social, cultural y deportiva -el Pedal Club- les ofrece clases gratuitas de alfabetización y apoyo escolar en su sede de la avenida Tierra del Fuego.

El grupo llegó acompañado por dos docentes, María de la Paz Salinas y Antonio Quiroga, siendo recibidos por la directora de la Biblioteca Stefy Grabano.

Tras una recorrida por las instalaciones, incluyendo un espacio de elementos históricos, fueron invitados a compartir la lectura de cuentos y juegos infantiles.

Vale señalar que el objetivo de estos encuentros es fomentar la lectura entre las nuevas generaciones y al mismo tiempo interactuar en un espacio cultural para que los tiene como principales protagonistas.

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