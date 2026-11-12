Campaña de donación de sangre en el microcentro

Con motivo de la reciente celebración del Día Nacional del Donante de Sangre, el Departamento de Hemoterapia del Hospital Zonal de Caleta Olivia llevó adelante este jueves una nueva campaña solidaria.

La misma se realizó de 09:00 a 14:00 en la plazoleta del Gorosito donde se instalaron varias carpas ya que la colecta de sangre contó esta vez con el apoyo del Club de Leones y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 2 de Junio.

Bajo el lema “donar sangre de donar vida”, la colecta concitó la presencia de alrededor de cincuenta voluntarios y voluntarias y sus aportes se almacenan en el Banco de Sangre instalado en el mismo nosocomio, destacándose que las transfusiones también se destinan a otros nosocomios de localidades de la zona norte de Santa Cruz.