Campaña de donación de sangre en el microcentro

La misma se realizó de 09:00 a 14:00 en la plazoleta del Gorosito donde se instalaron varias carpas ya que la colecta de sangre contó esta vez con el apoyo del Club de Leones y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 2 de Junio.
Bajo el lema “donar sangre de donar vida”, la colecta concitó la presencia de alrededor de cincuenta voluntarios y voluntarias y sus aportes se almacenan en el Banco de Sangre instalado en el mismo nosocomio, destacándose que las transfusiones también se destinan a otros nosocomios de localidades de la zona norte de Santa Cruz.