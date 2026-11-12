Protesta y paro docente por dilaciones en propuesta salarial

El principal gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, llevó adelante este jueves un paro de 24 horas y marchas de protestas en diversas localidades al no tener ninguna propuesta de incremento salarial.

En la última mesa de paritarias celebrada el martes, el gobierno provincial no hizo ningún ofrecimiento argumentando razones financieras y dispuso que las negociaciones pasaran a un cuarto intermedio hasta la primera semana de diciembre, por lo cual el Congreso Provincial del gremio repudió esa postura y lanzó un nuevo paro y movilización.

En Caleta Olivia, alrededor de un centenar de docentes marcharon este mediodía por las avenidas San Martín e Independencia para visibilizar la protesta que finalizó en la plazoleta del Gorosito.

En ese marco, una de las integrantes de la filial local de ADOSAC,

Guadalupe Fernández, señalo que “la mayoría de los trabajadores nos sostenemos a base de endeudarnos", recordando que un ingresante percibe un sueldo de $1.400.000, mientras la canasta alimentaria patagónica ya supera los 2 millones.

Por su parte, la secretaria general, Vanina Galván, sostuvo que “este gobierno viene tomándonos el pelo desde hace mucho tiempo” y castiga a los docentes con descuentos en los haberes y multas al sindicato “como metodología para hacernos aflojar en nuestra lucha”.

“Sin embargo, el gobernador se encontró desde el inicio de su gestión con un gremio fuerte, que no baja los brazos y que no se vende”, subrayó,

Seguidamente indicó que el 4 de diciembre, fecha fijada para la nueva mesa de paritarias “está lejos de la necesidad económica que tenemos como trabajadores y nos hace perder el tiempo sin que se dignen a ofrecernos una propuesta salarial seria y ajustada a la realidad del costo de vida”.