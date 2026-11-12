La Justicia confirmó el hallazgo de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros en las instalaciones de FM El Caletense, en Caleta Olivia. Analizan cámaras de seguridad y buscan identificar un vehículo que podría estar vinculado al hecho. No descartan que el ataque esté relacionado con la actividad periodística.

Ataque a tiros contra una radio: detectaron 16 impactos de bala

La Justicia de Santa Cruz avanza en la investigación del ataque a balazos contra las instalaciones de FM El Caletense, ocurrido durante la madrugada del martes 10 de noviembre en Caleta Olivia. Las primeras pericias confirmaron que el edificio recibió al menos 16 impactos de proyectiles, mientras que en el lugar se encontraron 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió en la sede del medio de comunicación, ubicada sobre calle Lavalle 1801, esquina Juan José Paso, y generó preocupación por la violencia del ataque y sus posibles motivaciones.

Este jueves 12 de noviembre, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, difundió un comunicado oficial con detalles de las medidas realizadas y las principales líneas de investigación.

Según informó el Poder Judicial, la intervención policial comenzó a partir de un aviso recibido por los servicios de emergencia a las 7:45 del martes.

Tras resguardar el lugar, personal del Gabinete Criminalístico realizó un relevamiento de las instalaciones y constató 16 impactos de bala en la fachada, las vidrieras y los tabiques interiores del edificio.

Además, los especialistas levantaron 15 vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron secuestradas para su posterior análisis balístico.

Estos elementos serán fundamentales para reconstruir la mecánica del ataque y avanzar en la identificación de sus responsables.

Investigan si fue un ataque para intimidar al medio

Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que los disparos hayan tenido como objetivo intimidar a quienes trabajan en FM El Caletense por su actividad periodística.

Así lo confirmó el Juzgado de Instrucción en su comunicado, aunque aclaró que no se descartan otras líneas investigativas.

Para intentar esclarecer lo sucedido, se ordenó el relevamiento y secuestro de grabaciones de las cámaras de seguridad del medio y de viviendas cercanas.

También se dispuso tomar declaraciones testimoniales a trabajadores de la radio y vecinos del sector.

En paralelo, la División de Investigaciones (DDI) deberá elaborar un informe sobre un posible vehículo involucrado en el episodio.

Desde el Poder Judicial explicaron que la investigación se encuentra en plena etapa de instrucción y que algunas actuaciones permanecen bajo secreto de sumario parcial para preservar las medidas en curso.

El juez Pérez Soruco también requirió que las actuaciones policiales fueran remitidas al Juzgado antes de los plazos habituales establecidos por la normativa procesal.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas o identificadas como responsables del ataque.

La Justicia solicitó además la colaboración de la comunidad y pidió que cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho sea aportada ante la sede judicial.

El episodio mantiene abierta una investigación de especial relevancia por la posibilidad de que se trate de un acto de intimidación contra un medio de comunicación, una circunstancia que, de confirmarse, también afectaría el libre ejercicio de la actividad periodística.