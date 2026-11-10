La Municipalidad de Caleta Olivia y el Centro de Residentes Santamarianos organizaron este martes de manera conjunta el festejo por el Día de la Tradición.

Acto, música y danzas por el Día de la Tradición

El temporal de viento motivó que el acto de apertura institucional no pudiera realizarse al aire libre como todos los años, por lo cual todas las actividades se concentraron a partir de las 17:30 en el complejo deportivo “Ingeniero Knudsen”,

Vale recordar que la fecha conmemora el natalicio del poeta y escritor José Hernández (10 de noviembre de 1834), autor de El Martín Fierro obras cumbre de la literatura gauchesca que inmortalizaron las costumbres, el lenguaje y los padecimientos del trabajador de campo.

Consecuentemente, al igual que en todo el país, esta jornada reunió a grupos de danzas nativas, instituciones y familias en general para compartir y poner en valor las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad.

En este marco el intendente Pablo Carrizo hizo llegar su mensaje de felicitaciones a los organizadores y el Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia destacó la importancia de generar este tipo de acontecimientos culturales y valoró la participación de toda la comunidad.

Asimismo, resaltó el rol de estos encuentros como espacios de integración y pertenencia, y sostuvo que desde la gestión municipal se busca seguir fortaleciendo la cultura y generando propuestas que convoquen a toda la ciudadanía.

El acto se inició con la entonación del Himno Nacional y seguidamente la docente Verónica Lamberti leyó una poesía de su autoría, tras lo cual se escuchó un discurso de Hugo Rolón, profesor del grupo de baile Andanzas.

En ese mismo marco se entregaron distinciones a la docente Lamberti; a una colaboradora permanente de este tipo de festejos, Rosa Acosta, al presidente del Centro Santamariano, Darío Quipildor y al bailarín de malambo Nicolás Villagra.

Este último es aspirante a representar a Santa Cruz en importantes competencias nacionales, entre ellas la que se llevara a cabo en ciudad de Laborde a mediados de enero de 2027.

LA POSEIA

“Caleta Olivia, orilla del corazón” es el título de la poseía de Verónica Lamberti que en parte está dedicada el nuevo aniverario de la ciudad y sus principales estrofas son las siguientes:

Mar abierto, viento sur, azules que no se van.

Esmeralda contra piedra, el horizonte al mirar.

Los acantilados guardan

historias de otro tiempo,

voces antiguas de la tierra

que todavía lleva el viento.

Un muelle amarra la historia,

hierro cansado de sal;

manos que fueron y vuelven

con el día por cargar.

Y en las piedras de la costa

duerme la memoria ancestral.

Somos huellas de otros pasos,

somos tierra y somos mar.

Hay belleza en lo sencillo,

en la gente, en el andar,

en las casas que se abrazan

cuando comienza a soplar.

Caleta Olivia,

orilla del corazón,

donde el viento tiene nombre

y el mar su propia canción.