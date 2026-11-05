Convocan a expositores y artistas para el 125° aniversario

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa trabajando en la organización de las propuestas culturales y artísticas para celebrar el 125° aniversario de la ciudad,

De esta manera, a través de la gestión del intendente Pablo Carrizo, se promueve la participación de los distintos sectores de la comunidad y la generando espacios para visibilizar el talento local.

En este marco, la subsecretaria de Cultura, Carina Musta , realizó una convocatoria destinada a artesanos, manualeros, productores, bandas y solistas que quieran sumarse a los festejos y formar parte de la programación aniversario.

Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Subsecretaría de Cultura, en el horario de 9 a 17 horas.

Para los artistas musicales se solicita contar con un número de contacto, la cantidad de integrantes y el correspondiente rider técnico, información necesaria para avanzar en la organización de la grilla artística.

Asimismo, Musta informó que el cierre de las inscripciones será el 15 de noviembre, con el objetivo de ordenar la participación, coordinar los espacios disponibles y gestionar los requisitos correspondientes.

En el caso de quienes comercialicen alimentos, también se deberá contemplar la tramitación de las libretas sanitarias.

Por otra parte, adelantó algunas de las propuestas culturales que se desarrollarán durante los próximos días. Este viernes comenzarán las actividades de Huellas de Mujer, con la participación de artesanos, manualeros, productores y carritos gastronómicos en el predio del Complejo Deportivo Municipal, desde las 16 horas.

Además, durante el sábado y domingo se llevará adelante el Pre Cosquín, una propuesta que vuelve a realizarse en la ciudad después de varios años.

La acreditación de los participantes comenzará a las 08:00 y contará con más de 60 personas que desplegarán su talento sobre el escenario. La jornada del domingo tendrá continuidad desde las 10:00.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a participar de estas propuestas, que tendrán entrada libre y gratuita, y que forman parte de una agenda cultural orientada a fortalecer la identidad local y acompañar a los artistas, emprendedores y hacedores culturales de Caleta Olivia.

Fuente: Prensa Municipal