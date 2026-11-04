Biblioteca Municipal inauguró eventos por el 125º aniversario

La Biblioteca Municipal “Mariano Moreno” de Caleta Olivia se encuentra llevando adelante un proyecto institucional destinado a las primeras infancias.

El mismo tiene como objetivo brindar información sobre los recursos marítimos de las costas patagónicas a los niños de los distintos jardines de la ciudad y se enmarca en las actividades culturales y educativas alusivas al 125º aniversario de la ciudad

Este miércoles, un grupo de pequeños del Jardín de Infantes N° 18 “Islas Malvinas Argentinas” junto a sus docentes, realizaron una visita a la institución y trabajaron en la puesta en valor de la propuesta mencionada con un enfoque especial en la gaviota patagónica.

La idea es que todos los jardines de la ciudad se sumen al proyecto para luego armar una muestra fotográfica que se presentará en el aniversario de la localidad que se conmemora el 20 de Noviembre.

Vale resaltar que estas jornadas forman parte de los lineamientos impulsados por el intendente Pablo Carrizo, que continúa promoviendo espacios de integración educativa, cultural y ambiental junto a la comunidad.

En este marco, Stefy Grabano, directora de la Biblioteca, hizo referencia a la constante integración con las instituciones educativas y sus proyectos aúlicos.

“Siempre trabajamos junto a los niños con recursos plásticos y actividades pedagógicas didácticas que, a través del juego, se acercan al conocimiento que les brindamos. Desde ya invitamos a otros jardines para que se sumen a este lindo proyecto”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal