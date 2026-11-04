Conoció a una menor de 12 años por redes y viajó hasta Ushuaia para secuestrarla

El sospechoso, de 23 años, ya era investigado tras la denuncia de los padres de la menor; permanece detenido, acusado de grooming.

Un hombre que viajó desde Buenos Aires a Ushuaia para encontrarse con una chica de 12 años, a quien había conocido a través de las redes sociales, fue detenido el lunes por la tarde tras primero acercarse a la menor en cuestión y luego romper el panel vidriado de una de las puertas de acceso del Colegio Integral de Educación donde ella estudia, en un intento por irrumpir de manera violenta.

El hombre ya estaba siendo investigado por grooming por el Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia, que había recibido una denuncia de la familia de la adolescente. Tras el intercambio por redes, el sospechoso le habría dicho a la chica que viajaría y la retiraría del colegio para irse juntos, amenaza que cumplió presentándose en la institución educativa el lunes.

Según el parte policial, los efectivos aprehendieron en el lugar a Francisco Joel Sebastián Álvarez Ruiz, de 23 años, en el marco del procedimiento de flagrancia de la Ley 792. Actualmente se desarrollan tareas investigativas e interviene el Ministerio Público Fiscal.

El episodio comenzó minutos antes del ingreso del turno tarde este lunes 2 de noviembre. “Los chicos habían ido a almorzar, estaban volviendo, y el sujeto se presentó identificando a una de las menores, de 12 años, con la que venía teniendo un contacto vía informático. Intentó agarrarla por la fuerza, pero la chica con ayuda de sus pares logró escapar y correr hacia el colegio. Ahí el individuo rompió el vidrio e intentó ingresar a la institución”, detalló Nicolás Barone, fiscal de Ushuaia.

En el marco del proceso judicial, se investiga tentativa de rapto con intenciones de agresión sexual y se suman amenazas y los daños cometidos en el colegio. “Actualmente se investiga todo el hecho desde una mirada integral”, definió Barone en diálogo con La Nación. Agregó que en el expediente previo el padre de la menor había denunciado un hecho de grooming a través del chat Discord, donde encontró conversaciones extrañas y no apropiadas con un desconocido de otra jurisdicción. Además, se sumó el hecho de amenazas a través de redes sociales a compañeros de la chica, con el objetivo de celarla y buscar información.

Según el aviso urgente que el equipo de gestión del colegio envió a las familias, los estudiantes informaron que una persona desconocida merodeaba las instalaciones y que se había acercado a un grupo de alumnos “con no buenas intenciones”, según entendió la institución. Luego, el hombre se presentó en el ingreso y rompió los vidrios de la puerta principal, comportándose de manera violenta.

Ante lo ocurrido, la escuela resguardó a los estudiantes y convocó a la policía, que detuvo al individuo. El establecimiento educativo indicó que realizará “las intervenciones necesarias”.

“El hombre fue a la escuela para llevarse a la chica”, afirmaron fuentes de la investigación.

SIN POLITICAS PUBLICAS

“Hay un montón de chicos que reciben la inducción de tener el pasaje para ir a Buenos Aires o la posibilidad de que alguien vaya a buscarlos a la provincia y después los sacan para otro lado. Es muy grave lo que pasa”, afirma el especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni.

El grooming –acoso sexual a menores a través de medios digitales– está castigado por el artículo 131 del Código Penal.

Lazzaroni, quien capacitó a fuerzas federales de la provincia en ciberdelitos y acoso infantil, advirtió sobre el crecimiento de casos en Tierra del Fuego y planteó que “la provincia tiene un 80% de las condenas firmes por abuso sexuales, es el problema más grave y no tenemos políticas públicas”.

Por otro lado, el especialista afirmó que “las modalidades delictivas relacionadas con niños y adolescentes están cambiando: parte del grooming se orienta actualmente a captar y someter a menores para que produzcan fotografías y videos de contenido sexual destinados a su comercialización”.

Según información oficial de la provincia, Lazzaroni detalla que “las edades afectadas en lo que va de 2026 abarcan de los 6 a los 18 años. Con los niños, la plataforma que más se utiliza es Roblox, también la consola Play y canales como 4chan, Tumblr y Reddit. Seis de cada diez alumnos de primaria está en situación de acoso”.

“En los últimos días en Tierra del Fuego recibimos denuncias de dos chicos de 6° año del secundario, con acoso sexual. Hay otro caso de esta semana, también varón de 3° año. Tenemos muchos chicos en situación de acoso y esto se ve potenciado por el aumento en las horas de conexión de chicos y jóvenes, que pasaron a 72 horas semanales. Es más de lo que implica una semana laboral, que es de 48 horas. La situación en la provincia es crítica”, detalló.

“Tenemos muchos casos también de cyberbullying, ahora se están empezando a hacer denuncias penales. Además, vinculadas a grooming, hay varias denuncias por uso de inteligencia artificial amparadas en la Ley Ofelia”, afirmó Lazzaroni.

El caso ocurrió diez días antes del 13 de noviembre, fecha instituida como Día de la Lucha contra el Grooming por la ley nacional 27.458, a la que adhirió la provincia.