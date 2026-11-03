Contundente derrota de Donald Trump en ambas cámaras

Los primeros resultados de las elecciones legislativas en EE.UU. dan cuenta de que el triunfo demócrata fue más amplio de lo esperado.

El analista electoral de The New York Times, Nate Cohn, señaló que los primeros resultados, correspondientes a más de 100 condados y municipios que ya completaron el escrutinio, anticipaban una actuación sólida de los demócratas. Según su análisis, los candidatos del partido estaban superando ampliamente el desempeño que Kamala Harris había tenido en esos mismos territorios en las elecciones presidenciales de 2024. Si esa tendencia se mantuviera a escala nacional –como todo indicaba-, los demócratas podrían imponerse en el voto popular por una diferencia cercana a los diez puntos porcentuales.

Por ejemplo, el senador demócrata Mark Warner, que buscaba la reelección, ganó las elecciones del martes para el Senado de Estados Unidos por Virginia, derrotando al republicano Bert Mizusawa. Warner obtuvo un cuarto mandato en el Senado, donde se desempeña como vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado.

Mizusawa es un general de división retirado del Ejército y veterano de la guerra de Afganistán. La victoria de Warner se produce en un estado con una de las mayores concentraciones de empleados federales, quienes sufrieron las consecuencias de los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir drásticamente la plantilla del gobierno al inicio de su segundo mandato. La agencia AP declaró a Warner ganador a las 19 (hora del este).

En tanto, el demócrata Roy Cooper se impuso en Carolina del Norte, un estado clave o swing state, al derrotar al republicano Michael Whatley y obtener una banca en el Senado que quedó vacante tras la decisión del senador republicano Thom Tillis de no buscar la reelección. La victoria del exgobernador y exfiscal general del estado representa un avance para los demócratas en su intento de recuperar el control de la Cámara alta. Whatley, expresidente del Partido Republicano a nivel estatal y nacional, contó con el respaldo de Donald Trump.

Inédito en la historia del Senado fue el triunfo

de la demócrata de Illinois Juliana Stratton: por primera vez, tres mujeres negras ocuparán simultáneamente bancas en la Cámara alta. Stratton compartirá ese espacio con las senadoras demócratas Lisa Blunt Rochester, de Delaware, y Angela Alsobrooks, de Maryland, cuyos escaños no estuvieron en juego en estas elecciones.