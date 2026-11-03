Se trata de Jesús de Miguel, quien falleció este martes a los 30 años después de ser trasladado luego de sufrir un choque con Jesús Owono, el arquero de FC Andorra, durante un partido.

España: murió el delantero que había sufrido un paro cardíaco por un brutal rodillazo

El futbolista Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía internado en terapia intensiva tras sufrir un grave episodio durante un partido de la Segunda División de España.

El hecho ocurrió el lunes, en el encuentro frente al FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En los últimos minutos del partido, el atacante recibió un fuerte impacto en el pecho tras chocar accidentalmente con el arquero rival, Jesús Owono.

Como consecuencia del golpe, el delantero sufrió un paro cardíaco y debió ser asistido de urgencia por los profesionales médicos sobre el campo de juego. Luego fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento este martes.

El episodio obligó a suspender definitivamente el encuentro a los 108 minutos, para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. El árbitro también expulsó al arquero del Andorra, quien quedó profundamente afectado por lo sucedido.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el CD Tenerife expresó su dolor por la muerte del jugador y manifestó que la noticia había dejado a la institución completamente conmocionada. El club también transmitió sus condolencias a familiares, compañeros y allegados.

Por su parte, el FC Andorra publicó un mensaje de pésame dirigido a la familia de Jesús de Miguel, sus compañeros y toda la institución canaria. La muerte del delantero generó una profunda conmoción en el fútbol español por las circunstancias en las que se produjo el episodio.