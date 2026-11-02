La dirigencia deportiva se prepara para el Desfile del Deporte 2026

El mismo será el domingo 15 de noviembre por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia y reunirá a más de sesenta disciplinas deportivas, junto con el deporte destinado a personas con discapacidad. La concentración es a partir de las 10.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto con Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, vienen manteniendo una serie de reuniones con instituciones deportivas y deportistas con vistas a la planificación del Desfile del Deporte 2026.

Los encuentros con los dirigentes de las instituciones deportivas se dan en el marco de la organización del Desfile del Deporte 2026.

Pablo Pardo, del club Areneros Mara dijo que el Desfile del Deporte “es una buena iniciativa para todos los deportistas, y para nosotros; el club, que nos puedan ver en el desfile y poder acercarnos a la gente de Comodoro”.

Adriana Sandoval, nadadora de aguas frías de Comodoro y representando al Club Náutico Comandante Espora, por su lado, manifestó que la iniciativa es una buena oportunidad para la disciplina: “Darle difusión a todo lo que hacemos en nuestro club, a nuestros nadadores y que puedan conocer todo lo lindo que hacemos en el mar”.

Ricardo Vásquez, del club Locos por la Pesca, tras la reunión con las autoridades deportivas de cara al desfile aseguró que “estamos muy entusiasmados, es un placer que Hernán (Martínez) piense en nosotros, en la actividad de la pesca. Tenemos muchas ganas de mostrar nuestra disciplina y esta vez queremos participar con los cadetes, damas y los socios. Es un evento que es muy importante. La idea es mostrarle a la ciudad el deporte, eso es lo principal”.