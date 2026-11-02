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El torneo ACRB-Liga Integración Binacional tuvo un nuevo capítulo

Se jugó en cancha de Petroquímica, Náutico Rada Tilly, en Pico Truncado, como así también en el gimnasio Universidad Aysén de Coyhaique, Chile.

El fin de semana se jugó una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet, que organizan, de manera conjunta, la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, trece fueron los partidos de las categorías formativas -femenino y masculino- que se jugaron entre el sábado y domingo en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado y Coyhaique.

A continuación se detallan los resultados de los encuentros que se disputaron en fin de semana en cada una de sus sedes.

………………

Panorama – Comodoro – Rada Tilly

SABADO 31

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 11 / La Fede Deportiva 77 (Infantiles F).

- Petroquímica 7 / La Fede Deportiva 66 (Cadetes F).

DOMINGO 1

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 78 / Escuela Pico Truncado 27 (Mini M).

- Náutico 75 / E. Pico Truncado 34 (Infantiles M).

- Náutico 69 / E. Pico Truncado 35 (Cadetes M).

- Náutico 59 / E. Pico Truncado 54 (Juveniles M).

……………

Panorama – Pico Truncado

SABADO 31

En el gimnasio “Municipal ex PAE”

- Escuela Pico Truncado 59 / Gimnasia "Verde" 39 (Mini M).

- E. Pico Truncado 27 / Gimnasia "Verde" 67 (Infantiles M).

- E. Pico Truncado 27 / Gimnasia "Verde" 69 (Cadetes M).

- E. Pico Truncado 44 / Gimnasia "Verde" 66 (Juveniles M).

…………..

Panorama – Coyhaique

DOMINGO 1

En el gimnasio “Universidad Aysén”

- Legiones Athletic 7 / Club Coyhaique 86 (Infantiles M).

- Legiones Athletic 7 / Club Coyhaique 82 (Cadetes M).

- Legiones Athletic 8 / Club Coyhaique 87 (Juveniles M).

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