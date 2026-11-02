Se jugó en cancha de Petroquímica, Náutico Rada Tilly, en Pico Truncado, como así también en el gimnasio Universidad Aysén de Coyhaique, Chile.

El torneo ACRB-Liga Integración Binacional tuvo un nuevo capítulo

Agregar El Patagonico en

El fin de semana se jugó una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet, que organizan, de manera conjunta, la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, trece fueron los partidos de las categorías formativas -femenino y masculino- que se jugaron entre el sábado y domingo en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado y Coyhaique.

A continuación se detallan los resultados de los encuentros que se disputaron en fin de semana en cada una de sus sedes.

………………

Panorama – Comodoro – Rada Tilly

SABADO 31

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 11 / La Fede Deportiva 77 (Infantiles F).

- Petroquímica 7 / La Fede Deportiva 66 (Cadetes F).

DOMINGO 1

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 78 / Escuela Pico Truncado 27 (Mini M).

- Náutico 75 / E. Pico Truncado 34 (Infantiles M).

- Náutico 69 / E. Pico Truncado 35 (Cadetes M).

- Náutico 59 / E. Pico Truncado 54 (Juveniles M).

……………

Panorama – Pico Truncado

SABADO 31

En el gimnasio “Municipal ex PAE”

- Escuela Pico Truncado 59 / Gimnasia "Verde" 39 (Mini M).

- E. Pico Truncado 27 / Gimnasia "Verde" 67 (Infantiles M).

- E. Pico Truncado 27 / Gimnasia "Verde" 69 (Cadetes M).

- E. Pico Truncado 44 / Gimnasia "Verde" 66 (Juveniles M).

…………..

Panorama – Coyhaique

DOMINGO 1

En el gimnasio “Universidad Aysén”

- Legiones Athletic 7 / Club Coyhaique 86 (Infantiles M).

- Legiones Athletic 7 / Club Coyhaique 82 (Cadetes M).

- Legiones Athletic 8 / Club Coyhaique 87 (Juveniles M).