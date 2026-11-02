El torneo ACRB-Liga Integración Binacional tuvo un nuevo capítulo

El fin de semana se jugó una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet, que organizan, de manera conjunta, la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
En ese contexto, trece fueron los partidos de las categorías formativas -femenino y masculino- que se jugaron entre el sábado y domingo en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado y Coyhaique.
A continuación se detallan los resultados de los encuentros que se disputaron en fin de semana en cada una de sus sedes.
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Panorama – Comodoro – Rada Tilly
SABADO 31
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 11 / La Fede Deportiva 77 (Infantiles F).
- Petroquímica 7 / La Fede Deportiva 66 (Cadetes F).
DOMINGO 1
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 78 / Escuela Pico Truncado 27 (Mini M).
- Náutico 75 / E. Pico Truncado 34 (Infantiles M).
- Náutico 69 / E. Pico Truncado 35 (Cadetes M).
- Náutico 59 / E. Pico Truncado 54 (Juveniles M).
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Panorama – Pico Truncado
SABADO 31
En el gimnasio “Municipal ex PAE”
- Escuela Pico Truncado 59 / Gimnasia "Verde" 39 (Mini M).
- E. Pico Truncado 27 / Gimnasia "Verde" 67 (Infantiles M).
- E. Pico Truncado 27 / Gimnasia "Verde" 69 (Cadetes M).
- E. Pico Truncado 44 / Gimnasia "Verde" 66 (Juveniles M).
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Panorama – Coyhaique
DOMINGO 1
En el gimnasio “Universidad Aysén”
- Legiones Athletic 7 / Club Coyhaique 86 (Infantiles M).
- Legiones Athletic 7 / Club Coyhaique 82 (Cadetes M).
- Legiones Athletic 8 / Club Coyhaique 87 (Juveniles M).