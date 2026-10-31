Petro y La Fede ganaron en Primera Femenino

El “Verdolaga” venció a Gimnasia 62-60 y el “Bordó” se impuso a Escuela Municipal Pueyrredón 58-40. El “Verde” derrotó a la CAI en Primera Masculino 85-51.

Se disputó durante la semana una nueva fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división “José ‘Pepe’ Bova”, de la rama femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, el último jueves y en un final cerrado, Petroquímica se llevó el triunfo del Socios Fundadores, al vencer a Gimnasia por 62-60.

En el “Verdolaga” se destacó Claribel Reynoso, quien fue una de las goleadoras del juego con 21 puntos, 25 rebotes, 4 recuperos, 2 asistencias y una tapa. La pívot fue decisiva para el resultado final ya que marcó el último doble del partido a cinco segundos para el desenlace del juego.

Mientras que en el “Verde”, la mejor resultó la alera Lola Salas, quien resultó la otra mayor encestadora del partido con 21 tantos, 10 rebotes, 8 recuperos y 2 tapas.

Mientras tanto, este viernes, La Fede Deportiva le ganó de local a Escuela Municipal Pueyrredón 58-40 y sigue firme en lo más alto del campeonato.

En Primera Masculino, mientras tanto, se jugaron dos partidos por la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”. La Fede superó de local a Petroquímica 85-67, con 22 puntos y 5 asistencias de Mateo Cuzen, 17 tantos de Nazareno Scipioni y 14 unidades de Alejo Fernández.

En el “Verdolaga”, se destacó Leandro Fogel, goleador del juego con 26 puntos, 18 rebotes y 6 asistencias, lo que lo convirtió en el jugador de mayor valoración. Germán Azcurra lo escoltó con 17 tantos y 3 pases gol.

Por su parte, el escolta Gimnasia y Esgrima superó de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 85-51. Segundo Lasarte se destacó con 19 puntos; Yoscar Dinza aportó 11 unidades, bajó 8 rebotes y tuvo 3 recuperos, mientras que también 11 marcó Nahuel Moyano.

En el “Azzurro”, que sufrió su séptima derrota en fila y sigue sin poder ganar, su mejor hombre resultó Nicolás Rocha con 18 puntos y 9 rebotes.

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Programa

JUEVES 29

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 60 / Petroquímica 62 (Primera Femenino).

VIERNES 30

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 58 / Escuela Municipal Pueyrredón 40 (Primera F).

- La Fede Deportiva 85 / Petroquímica 77 (Primera Masculino).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 51 / Gimnasia 85 (Primera Masculino).