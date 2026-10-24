Derrotó a Gimnasia 86-71 y lidera la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de Mayores Masculino. También ganó Petroquímica y La Fede se impuso en Primera Femenino.

Náutico Rada Tilly ganó en el Socios y se afirma en la punta del campeonato

Con tres partidos, este viernes continuó la acción en la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, en el Socios Fundadores, Náutico Rada Tilly se llevó una gran victoria al imponerse a Gimnasia y Esgrima por 86 a 71.

Pese el haber arrancado abajo en el marcador, la visita se acomodó con el correr de los minutos para dar vuelta el partido y quedarse con el triunfo y al mismo tiempo estar en lo más alto de la tabla en la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova.

En el “Aurinegro” brillaron Alejandro Ivetich, quien fue uno de los goleadores del juego con 27 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias.

El escolta tuvo muy bien acompañado por Valentino Ayala -ex Gimnasia-, quien también anotó 27 tantos, con 9 rebotes y 3 pases gol.

También fue sólido el trabajo de Pablo Soto Solís, contribuyendo para el éxito con 16 tantos, 7 rebotes y 4 recuperos.

Por su parte, el experimentado pívot Diego Romero bajó 14 rebotes, repartió 4 asistencias, metió 2 tapas y colaboró con 5 unidades.

En el “Verde”, sus mejores hombres resultaron los hermanos Santacroce. Santino aportó 19 tantos, con 6 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperos y 3 pérdidas, mientras que Natalio hizo 14 puntos, bajó 9 rebotes, repartió 5 asistencias y además metió una tapa. Además, el venezolano Jesús Centeno bajó 12 rebotes, metió 3 tapas y convirtió 6 tantos.

Por su parte, en el gimnasio Cemento Comodoro, Petroquímica se hizo fuerte y le ganó a Comisión de Actividades Infantiles por 89 a 71.

En los de Kilómetro 8, el goleador resultó Germán Azcurra con 23 puntos y 5 asistencias, seguido de Francisco Jiménez con 14, mientras que el pívot Leandro Fogel aportó 12 tantos, bajó 19 rebotes y además metió 3 tapones.

En el “Azzurro”, mientras tanto, Lucas Villafaena resultó su mayor anotador con 19 puntos, seguido de Nicolás Rocha con 17 tantos, 7 rebotes y 3 pérdidas, mientras que Emiliano Villafaena aportó 14 tantos, con 5 rebotes, 3 asistencias, además de haber tenido 4 pérdidas.

Con esos resultados, Náutico se afirma en la punta del torneo con 13 puntos (6 victorias y una derrota), seguido de Petroquímica con 11 (4 y 3), Gimnasia 10 (4 y 2), La Fede 8 (2 y 4) y cierra las posiciones la CAI con 6 puntos y sin triunfos hasta el momento.

En la rama femenina, y también en Mayores, La Fede Deportiva sumó su sexta victoria al hilo al imponerse ante Petroquímica por 55-41.

En el líder que tiene el campeonato, se destacaron Luciana Acuipil (13 puntos y 7 rebotes) y Zahira Bellido (12 tantos y 4 recobres).

Además, la pívot Martina Sáiz aportó 9 unidades, repartió 7 asistencias y metió una tapa, además de tener recuperos y algunas pérdidas.

En el “Verdolaga”, su mejor jugadora resultó la pívot Claribel Reynoso, goleadora del juego con 17 puntos, 19 rebotes, una tapa; 7 recuperos y 6 pérdidas.

Con ese resultado, el “Bordó” se mantiene firme en la punta con 12 puntos, y con puntaje ideal ya que ganó los seis juegos que disputó hasta el momento.

Petroquímica, mientras tanto, sigue sin poder ganar y ya lleva cinco derrotas en fila.

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Panorama

VIERNES 23

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 41 / La Fede Deportiva 55 (Primera F).

- Petroquímica 89 / CAI 71 (Primera M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 71 / Náutico Rada Tilly 86 (Primera M).