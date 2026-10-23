El torneo ACRB-Liga Integración sigue con toda su programación

Este fin de semana se disputará una nueva fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional “José ‘Pepe’ Bova, certamen de categorías formativas, que se juega en ambas ramas y que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
El sábado, la actividad se concentrará en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica, como así también en el Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima.
El domingo, mientras tanto, habrá actividad únicamente en Kilómetro 8.
Además, este sábado y domingo habrá acción en el gimnasio de la Universidad Aysén de Coyhaique, escenario donde se presentarán los planteles femeninos de Náutico Rada Tilly.
Por otra parte, este sábado se jugará un nuevo programa de encuentros en las categorías iniciales. La actividad para los más chiquitos será en el “Cemento Comodoro” y en el gimnasio Auxiliar del Socios Fundadores.
Programa – Comodoro Rivadavia
SABADO 24
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
14:30 Mini (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.
16:00 Infantiles (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.
17:30 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.
19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.
En el Socios Fundadores
14:30 Mini (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Micaela Moncalieri y Juan Atencio.
16:00 Infantiles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Matías Carrizo y Juan Atencio.
17:30 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Matías Carrizo y Micaela Moncalieri.
19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.
(*) Con planilla oficial de juego.
DOMINGO 25
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
11:00 Infantiles (F): Petroquímica vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.
12:30 Cadetes (F): Petroquímica vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.
14:30 Mini (M): Petroquímica vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.
16:00 Infantiles (M): Petroquímica vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.
17:30 Cadetes (M): Petroquímica vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.
19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.
Programa – Coyhaique
SABADADO 24
En el gimnasio “Universidad Aysén”
16:00 Juvenil (F): Club Coyhaique vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Valentina Molina y Claudio Jara.
17:30 Cadetes (F): Club Coyhaique vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Henry Caiguan y Claudio Jara.
19:00 Infantiles (F): Club Coyhaique vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Henry Caiguan y Claudio Jara.
DOMINGO 25
En el gimnasio “Universidad Aysén”
10:00 Infantiles (F): Legiones Athletic vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: René Morales y Fiorella Téllez.
11:30 Cadetes (F): Legiones Athletic vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Fiorella Téllez y René Morales.
13:00 Juveniles (F): Legiones Athletic vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: René Morales y Fiorella Téllez.
(*) Con planilla oficial de juego.
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Programa de Encuentros
SABADO 24
En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8
12:00 Iniciación/Cebollitas: Petroquímica vs Gimnasia “Verde”.
13:00 Pre Mini: Petroquímica vs Gimnasia “Verde”.
En el gimnasio “Auxiliar Socios Fundadores”
13:00 Pre Mini: Gimnasia “Blanco” vs Comisión de Actividades Infantiles.