Pasó una nueva fecha del torneo ACRB/Liga Integración Binacional

Con un total de 25 juegos, el fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional, certamen para las categorías formativas en ambas ramas, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
La actividad del sábado tuvo lugar en el Socios Fundadores, con duelos entre Gimnasia “Verde” y Náutico Rada Tilly.
En el gimnasio Diego Simón, mientras tanto, se enfrentaron Gimnasia “Blanco” y La Fede Deportiva -donde el “Bordó” ganó sus cuatro juegos-, mientras que en el “Cemento Comodoro”, Escuela Municipal Pueyrredón jugó con Petroquímica.
El domingo hubo acción únicamente en Kilómetro 8, mientras que el fin de semana, también se jugó en el gimnasio de la Universidad Aysén de Coyhaique, donde hasta allí fue a competir Escuela de Básquet Pico Truncado.
A continuación se detalla todos los resultados que se registraron durante el fin de semana por el certamen formativo binacional de básquet.
………………..
Panorama – Comodoro Rivadavia
SABADO 17
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Verde" 15 / Náutico Rada Tilly 77 (Mini M).
- Gimnasia "Verde" 43 / Náutico 48 (Infantiles M).
- Gimnasia "Verde" 77 / Náutico 61 (Cadetes M).
- Gimnasia "Verde" 51 / Náutico 67 (Juveniles M).
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- Gimnasia "Blanco" 66 / La Fede Deportiva 67 (Mini M).
- Gimnasia "Blanco" 53 / La Fede 94 (Infantiles M).
- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede 90 (Cadetes M).
- Gimnasia "Blanco" 64 / La Fede 75 (Juveniles M).
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Escuela Municipal Pueyrredón 48 / Petroquímica 70 (Mini M).
- Escuela Pueyrredón 16 / Petroquímica 106 (Infantiles M).
- Escuela Pueyrredón 33 / Petroquímica 62 (Cadetes M).
- Escuela Pueyrredón 30 / Petroquímica 55 (Juveniles M).
DOMINGO 18
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 41 / Gimnasia "Verde" 42 (Mini M).
- Petroquímica 39 / Gimnasia "Verde" 59 (Infantiles M).
- Petroquímica 35 / Gimnasia "Verde" 78 (Cadetes M).
- Petroquímica 38 / Gimnasia "Verde" 66 (Juveniles M).
Panorama – Coyhaique
SABADO 17
En el Gimnasio “Universidad Aysén”
- Legiones Athletic 38 / Escuela de Básquet Pico Truncado 34 (Infantiles F).
- Legiones Athletic 27 / Escuela Pico Truncado 48 (Cadetes F).
- Legiones Athletic 24 / Escuela Pico Truncado 52 (Juveniles F).
DOMINGO 18
En el Gimnasio “Universidad Aysén”
- Club Básquetbol Coyhaique 55 / Escuela de Pico Truncado 30 (Infantiles F).
- Club Coyhaique 47 / Escuela Pico Truncado 41 (Cadetes F).
- Club Coyhaique 33 / Escuela Pico Truncado 42 (Juveniles F).
- Legiones Athletic 22 / Club Básquetbol Astros de La Patagonia 70 (Infantiles M).
- Legiones Athletic 7 / Astros de La Patagonia 86 (Cadetes M).
- Legiones Athletic 17 / Astros de La Patagonia 72 (Juveniles M).