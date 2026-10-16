Fue 62-55 en Primera Femenino ante Gimnasia y 81-64 contra la CAI en Mayores Varones.

El "Bordó" conquistó dos victorias por el torneo Clausura de la ACRB

La Fede Deportiva logró este jueves por la noche dos triunfos en el marco de una nueva fecha del torneo Clausura “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, en Primera Femenino, el “Bordó” se impuso de visitante por 62 a 55 ante Gimnasia y Esgrima.

El partido se jugó en el Socios Fundadores, donde el cuadro de Darío Boccia se quedó con el clásico por las producciones de la pívot Martina Saiz, goleadora del juego con 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, seguida de Luciana Acuipil con 15 tantos, 9 rebotes y 2 pases gol y María Eugenia Segura, autora de 12 unidades y 4 recobres.

Por el lado del “Verde”, su mayor anotadora fue Amelia Ivanoff con 13 puntos, seguida de Guadalupe Torres con 12, mientras que Sofía Martínez aportó 10 tantos y bajó 8 rebotes.

De esa manera, La Fede mantiene su invicto en el campeonato, que le permite estar en lo más alto de la tabla con 5 triunfos al hilo.

La actividad en femenino seguirá este viernes cuando Náutico Rada Tilly reciba a Petroquímica. El partido arrancará a las 20.

Por su parte, en Primera Masculino y por la Etapa Asociativa Prefederal 2026, La Fede superó también de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 81-64 y de esa manera quedó a un punto de los líderes Náutico Rada Tilly y Gimnasia, los dos con nueve unidades.

Se destacaron Nazareno Scipioni, goleador de su equipo con 19 puntos, 5 recuperos y 3 asistencias, mientras que el pívot Juan Ignacio Cárdenas lo escoltó con 17 tantos, 9 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos.

Además, Alejo Fernández colaboró en el éxito con 11 unidades, 9 rebotes, 4 asistencias y par de pelotas recuperadas.

Por el lado del “Azzurro”, Santiago Rodríguez resultó el mejor hombre del juego y goleador del mismo con 27 puntos, 17 rebotes, 3 pases gol, 2 recuperos y una tapa, además de algunas pérdidas.

De esa manera, La Fede sumó su segundo triunfo, mientras que para la CAI significó la quinta derrota en hilera.

Este viernes, mientras tanto, Náutico recibirá desde las 21:30 a Petroquímica en busca de quedar solo en la cima.

Panorama

JUEVES 16

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 55 / La Fede Deportiva 62 (Primera Femenino).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 64 / La Fede Deportiva 81 (Primera Masculino).

VIERNES 17

En Náutico Rada Tilly

20:00 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica (Primera Femenino).

21:30 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica (Primera Masculino).