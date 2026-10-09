Gimnasia superó a Náutico Rada Tilly en Primera división femenino

Fue 67-45 en el marco de una nueva fecha del torneo Clausura “José Pepe Bova”.

Gimnasia y Esgrima, en categoría Primera Femenino, logró este jueves un claro triunfo ante Náutico Rada Tilly por 67-45 en el marco de una nueva fecha del torneo Clausura de básquetbol.

El partido se jugó en cancha del “Aurinegro”, en donde el “Verde” se quedó con la victoria por la pareja producción de sus jugadoras.

En ese contexto, se destacaron Julieta Gómez (10 puntos y 7 recuperos), Sofía Mugica (10 tantos y 4 recuperos) y Guadalupe Torres (10 tantos, 6 rebotes), aunque tuvo 10 pérdidas de balón.

Además, Lola Salas aportó 8 tantos, bajó 7 rebotes y tuvo tres balones recuperados. También 8 marcó María Luz Smith, con 4 recuperos y 3 pérdidas.

Por el lado de Náutico, Micaela Benítez con 11 tantos fue la goleadora del partido. Tomó 7 rebotes, tuvo 5 recuperos, pero perdió seis veces el balón.

De esa manera, Gimnasia (3 y 1) se ubica como escolta del invicto La Fede Deportiva (4-0). Para el elenco “Aurinegro” fue la tercera derrota en fila.

La actividad continuará este viernes con el duelo entre La Fede Deportiva y Náutico en Primera Varones y por la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Panorama

JUEVES 8

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 45 / Gimnasia 67 (Primera F).

VIERNES 9

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.