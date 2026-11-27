Argentina superó con autoridad a Bahamas por 102-65 y quedó a un triunfo de asegurar su lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2027. Tras el partido, el Head Coach y el goleador nacional analizaron el rendimiento colectivo.

La Selección Argentina Mayor Masculina de básquet dio un paso importante rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027. En el inicio de la Quinta Ventana, superó con contundencia a Bahamas por 102-65 en el Espacio DAM de Zárate. Este domingo cerrará su participación ante Canadá, con la posibilidad de asegurar su lugar en la cita mundialista.

Una vez finalizado el encuentro, Pablo Prigioni y Gonzalo Corbalán compartieron sus sensaciones en conferencia de prensa. Al respecto, el Head Coach Prigioni valoró el desempeño grupal y la concentración colectiva durante el partido: "Todo el equipo hizo un partido muy serio, todos en algún momento aportaron. Defensivamente se los vio muy bien y estuvieron siempre conectados, en ambos costados. Se dio un paso más y estamos contentos por eso", señaló.

Además, remarcó la importancia de mantener la misma exigencia en lo que resta de las eliminatorias: "Queremos ganar cada partido que nos queda y seguir creciendo. Hoy dimos una muestra de carácter, incluso con muchas bajas con respecto a las ventanas anteriores. Estamos contentos por la performance, pero nos quedan tres partidos más y tenemos que jugarlo con la misma concentración de hoy", señaló el entrenador.

Por su parte, Gonzalo Corbalán puso la mirada en los próximos desafíos y en la meta que persigue el seleccionado: "Estoy muy contento porque ganamos, muchos compañeros dieron un paso adelante. Lo estamos haciendo bien, pero todavía faltan tres partidos más para conseguir nuestro objetivo", sentenció el goleador de la noche con 20 puntos.