Juegan este jueves desde las 21:30 en el gimnasio Diego Simón por el primer playoff de la final del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova” de básquet de Primera división.

La Fede y Náutico disputan la primera final en Femenino

La Fede Deportiva recibirá este jueves a Náutico Rada Tilly por el primer juego -serie al mejor de tres- de la final del torneo Clausura de básquet “José Pepe Bova” de Primera división de la rama femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón, comenzará a las 21:30 y será controlado por Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez. Agustina Hernández oficiará de comisionada técnica.

El “Bordó” se metió en la final tras dejar en el camino a Petroquímica a quien venció por 48-26, con 13 puntos de Martina Saiz y 10 de María Segura.

Mientras que en la otra semifinal, el “Aurinegro” eliminó a Gimnasia al derrotarlo 56-44, con 13 tantos de Candela Vidal y 11 de Ariana Benítez.

El segundo punto de la serie se jugará el martes de la próxima semana en cancha de Náutico. Y en caso de llegar a un tercero, el mismo tendrá lugar el jueves 3 en cancha de La Fede.

Programa – Primera Femenino

JUEVES 26

En el gimnasio Diego Simón - 1º Playoff

21:30 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez. CT: Agustina Hernández.

MARTES 1

En Náutico Rada Tilly – 2º Playoff – Primera F.

21:30 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

JUEVES 3

En el gimnasio Diego Simón - 3º Playoff - Primera F.

21:30 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly (de ser necesario).