La Selección se prepara para recibir este jueves a Bahamas y el domingo al invicto Canadá por los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

La preselección argentina de básquetbol masculina dio inicio a sus entrenamientos en el Espacio DAM de Zárate, de cara a lo que será la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

El primero de los compromisos será este jueves desde las 21:40 ante Bahamas. Mientras que el domingo, desde las 18:10, Argentina cerrará la ventana ante Canadá.

En la preparación hay tres integrantes del campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Uno de ellos es pívot Carlos Rivero, el otro es el alero Martiniano Dato, y por último se encuentra el entrenador Pablo Favarel, quien es uno de los asistentes del cuerpo técnico que conduce Pablo Prigioni. Además, está el comodorense Nicolás Casalánguida, DT de Boca Juniors.

El seleccionado nacional llega a estos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí). Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) completan el Grupo F. Los tres mejor ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 25 de febrero vs Puerto Rico y 28 de febrero ante Bahamas.