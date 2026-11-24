La Fede y Gimnasia juegan este miércoles a las 21:30 en el gimnasio Diego Simón el segundo partido de la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquetbol.

El "Verde" va por el título y el "Bordó" quiere tercer partido

Este miércoles se jugará en el gimnasio Diego Simón el segundo punto -serie al mejor de tres- de los playoffs de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquet de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, La Fede Deportiva recibirá a Gimnasia y Esgrima con la ilusión de ganar para así forzar a un tercer y definitivo partido.

El encuentro dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo. Juan Carlos Pérez oficiará como comisionado técnico.

La serie arrancó el último viernes en el Socios Fundadores, donde Gimnasia logró un claro triunfo de 73-49, con 18 puntos, 9 rebotes y una tapa. El pívot venezolano estuvo muy bien acompañado por Benjamín Anríquez, autor de 15 tantos; Santino Santacroce aportó 10 tantos y bajó rebotes, mientras que Matías Fernández también marcó 10 unidades.

Por el lado del “Bordó”, los destacados fueron Mateo Cuzen con 13 puntos, mientras que 12 tantos aportó Thiago Montes.

Por otra parte, Náutico Rada Tilly y Petroquímica abrirán la acción a partir de las 20 en el partido por el tercer lugar. Los árbitros serán Mario Contrera, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

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Programa – Primera M.

MIERCOLES 25

En el gimnasio Diego Simón 3º puesto y 2º Playoff

20:00 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera, Axel Catalán y Marcia Carrizo. CT: Agustina Hernández.

21:30 La Fede Deportiva (0) vs Gimnasia (1). Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo. CT: Juan Carlos Pérez.

JUEVES 26

En el gimnasio Diego Simón - 1º Playoff - Mayores F.

21:30 La Fede vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez. CT: Agustina Hernández.

VIERNES 27

En el Socios Fundadores – 3º Playoff – Primera M.

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva (*).

(*) En caso de ser necesario.

MARTES 1

En Náutico Rada Tilly – 2º Playoff – Primera F.

21:30 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

JUEVES 3

En el gimnasio Diego Simón - 3º Playoff - Primera F.

21:30 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly (de ser necesario).