Aplastó a La Fede Deportiva por 73-49 y de esa manera arrancó ganando la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquetbol de Primera división masculino.

Gimnasia se hizo fuerte de local y se colocó 1-0

Gimnasia y Esgrima se puso 1-0 en la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquet de Primera división masculina, al vencer a La Fede Deportiva por un contundente 73-49.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores ante un buen marco de público, tuvo el arbitraje de Facundo Iza, Mario Contrera y Axel Catalán, y los parciales por cuarto de juego fueron: 16-7, 40-24 y 55-33, todos para el dueño de casa.

El “Verde” dominó la primera etapa con el goleo de Jesús Centeno y Benjamín Anríquez, quienes entre los dos marcaron 24 tantos de los 40 que anotó su equipo. También fue importante Matías Fernández marcando puntos y también defendiendo.

En el “Bordó”, el mejor era Thiago Montes, mientras que Mateo Cuzen se destacó con sus penetraciones. Entre los dos aportaban 17 tantos para la ofensiva del visitante.

Tras el descanso largo, Gimnasia salió con todo, ganó el tercer cuarto 15-9, y de a poco, fue sacando diferencias en el marcador.

Llegó el último cuarto, y el local no bajó la intensidad en cuanto a su juego. Centeno la siguió metiendo, además de tomar rebotes, y Anríquez también continuaba aportando puntos importantes, lo mismo que Santino Santacroce, de buen ingreso en el partido.

En Gimnasia, se destacó Centeno, quien fue el goleador del partido con 18 puntos, 9 rebotes y una tapa. Anríquez lo escoltó con 15 tantos, 3 rebotes, mientras que Santino Santacroce aportó 10 unidades y bajó 7 rebotes, y Fernández anotó 10 unidades.

En el “Bordó”, el goleador fue Cuzen con 13 tantos, con 3 rebotes y 2 asistencias, aunque tuvo 5 pérdidas. Mientras que Montes lo siguió en el goleo con 12 tantos y 4 rebotes. Además, el pívot Juan Ignacio Cárdenas bajó 13 rebotes, con 5 tantos.

De esa manera, Gimnasia se puso en la final 1-0 y ahora la presión la tiene La Fede que buscará en su cancha igualar la final y definir todo en el Socios Fundadores.

El segundo partido se jugará el miércoles de la próxima semana en el gimnasio Diego Simón y en caso de un tercero, el mismo tendrá lugar dos días después en el Socios.

Síntesis

Gimnasia 73 / La Fede 49

Gimnasia (16+24+15+18): Natalio Santacroce 3, Santiago Ivanoff 5, Segundo Lasarte 4, Yoscar Dinza 4 y Jesús Centeno 18 (fi); Valentín Segurado 3, Benjamín Anríquez 15, Matías Fernández 10, Santino Santacroce 10, Tiago Olagüe 0, Nahuel Moyano 0 y Benjamín Richard 0. DT: Iván Parodi.

La Fede (7+17+9+16): Mateo Cuzen 13, Nazareno Scipioni 8, Alejo Fernández 2, Thiago Montes 12 y Juan Ignacio Cárdenas 5 (fi); Mateo Bellido 0, Gianni Sampaoli 6, Joaquín Quisle 0 y Francisco González 3. DT: Emiliano Barbosa.

Parciales: 16-7, 40-24 y 55-33.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Gimnasia 1-0.

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Panorama – Primera Masculino

VIERNES 20

En el Socios Fundadores – 1º Playoff - Final

- Gimnasia 73 / La Fede Deportiva 49.

MIERCOLES 25

En el gimnasio Diego Simón 3º puesto y 2º Playoff

20:00 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica.

21:30 La Fede Deportiva vs Gimnasia.

VIERNES 27

En el Socios Fundadores – 3º Playoff

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva (*).

(*) En caso de ser necesario.