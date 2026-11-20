Este viernes habrá acción en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, y también se jugará en Pico Truncado.

Las formativas completan la fase regular de la Liga Integración

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Foto: Archivo / El Patagónico.

Este viernes comenzará a completarse la fase regular del torneo ACRB / Liga Integración Binacional “José ‘Pepe’ Bova”, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, la acción del certamen formativo en ambas ramas, dará inicio este viernes en Comodoro Rivadavia, con partidos en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, entre el dueño de casa y Astros de La Patagonia, de Coyhaique.

También habrá actividad en el gimnasio Municipal ex - PAE de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.

El sábado, mientras tanto, la acción continuará en el Socios Fundadores, en el gimnasio Diego Simón, y en Náutico Rada Tilly.

Y el domingo, se jugarán partidos en el Socios, en La Fede y en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8, en este último escenario habrá acción el lunes con un solo partido.

Panorama

LUNES 16

En el Socios Fundadores – 2ª fecha

- Gimnasia “Blanco” 62 / La Fede Deportiva 74 (Mini M).

- Gimnasia “Blanco” 74 / La Fede Deportiva 61 (Juveniles M).

MARTES 17

En el Socios Fundadores – 4ª y 11ª fecha

- Gimnasia 62 / Náutico Rada Tilly 65 (Mini F).

- Gimnasia 57 / Náutico Rada Tilly 44 (Juveniles F).

MIERCOLES 18

En el Gimnasio Auxiliar Socios Fundadores – 2ª fecha

- Gimnasia "Blanco" 60 / La Fede Deportiva 70 (Infantiles M).

- Gimnasia "Blanco" 13 / La Fede Deportiva 103 (Cadetes M).

JUEVES 19

En el Socios Fundadores – 11ª fecha

- Gimnasia 37 / Náutico Rada Tilly 44 (Infantiles F).

- Gimnasia 47 / Náutico Rada Tilly 31 (Cadetes F).

Programa – Comodoro – Rada Tilly

VIERNES 20

En Comisión de Actividades Infantiles – 4ª fecha

18:30 Infantiles (M): CAI vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

20:00 Cadetes (M): CAI vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

21:30 Juveniles (M): CAI vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.

SABADO 21

En el gimnasio Diego Simón – 10ª fecha

10:00 Cadetes (M): La Fede Deportiva vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

11:30 Juveniles (M): La Fede Deportiva vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

En Náutico Rada Tilly – 1ª fecha

16:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

17:30 Juveniles (F): Náutico Rada Tilly vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

En el Socios Fundadores – 3ª fecha

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Facundo Iza y Miguel Muñoz.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Blanco" vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.

DOMINGO 22

En el Socios Fundadores – 13ª fecha

10:00 Cadetes (F): Gimnasia vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

11:30 Juveniles (F): Gimnasia vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

En el gimnasio Diego Simón - 10ª fecha

10:00 Infantiles (M): La Fede Deportiva vs Club Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

En el gimnasio Diego Simón – 14ª fecha

16:00 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

17:30 Juveniles (F): La Fede Deportiva vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

En el gimnasio Cemento Comodoro – 10ª fecha

16:00 Mini (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Atencio.

17:30 Cadetes (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Atencio.

LUNES 23

En el gimnasio Cemento Comodoro – 5ª fecha

10:00 Cadetes (F): Petroquímica vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Juan Atencio.

(*) Con planilla oficial de juego.

Programa – Pico Truncado

VIERNES 20

En el gimnasio Municipal Ex–PAE – 11ª fecha

19:30 Cadetes (F): Escuela Pico Truncado vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Emilio Moraga y Franco Alancay.

21:00 Juveniles (F): Escuela Pico Truncado vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Franco Alancay y Emilio Moraga.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 23

En el gimnasio Municipal Ex–PAE – 2ª y 7ª fecha

14:30 Mini (F): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia.

16:00 Infantiles (F): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia.

17:30 Cadetes (F): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia.

19:00 Juveniles (F): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia.