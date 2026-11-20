Se miden este viernes a las 21:30 en el Socios Fundadores por el primer juego de la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquet.

Gimnasia y Esgrima recibirá este viernes a La Fede Deportiva por el primer playoff -serie al mejor de tres partidos- de la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” de básquetbol.

El encuentro, que se jugará en el Socios Fundadores, comenzará a las 21:30, y será controlado por Facundo Iza, Mario Contrera y Axel Catalán.

El “Verde” se metió en la final luego de dejar en el camino a Petroquímica a quien derrotó por 87-75, con una tremenda tarea del pívot venezolano Jesús Centeno, goleador del partido con 38 puntos.

Por su parte, La Fede superó a Náutico Rada Tilly 71-66 con 18 tantos de Thiago Montes, y de esa manera, se convirtió en el segundo finalista del certamen de la ACRB.

Estos dos equipos se enfrentaron durante la fase regular. En la quinta fecha, fue victoria de Gimnasia por 70-59 -en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3-, con 15 unidades de Ciro Melo y 14 del cubano Yoscar Dinza. Alejo Fernández con 14 puntos fue el goleador del “Bordó”.

Y luego, en el Socios se midieron en la décima y última jornada de la etapa regular, con victoria de La Fede por 68-61, con 20 puntos y 13 rebotes de Juan Ignacio Cárdenas y 14 tantos de Mateo Cuzen. En Gimnasia, Segundo Lasarte y Valentín Segurado compartieron el goleo con 11.

El segundo partido se jugará el miércoles de la próxima semana en el gimnasio Diego Simón y en caso de un tercero, el mismo tendrá lugar dos días después en el Socios Fundadores.

Programa – Primera Masculino

VIERNES 20

En el Socios Fundadores – 1º Playoff - Final

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

MIERCOLES 25

En el gimnasio Diego Simón 3º puesto y 2º Playoff

20:00 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica.

21:30 La Fede Deportiva vs Gimnasia.

VIERNES 27

En el Socios Fundadores – 3º Playoff

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva (*).

(*) En caso de ser necesario.