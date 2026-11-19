El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut rubricó tres acuerdos con las cámaras patronales del sector.

El secretario general del sindicato, Jorge Avila, suscribió este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tres acuerdos con representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE). Como resultado de los mismos, los trabajadores consiguieron una gratificación extraordinaria, la postergación de la revisión paritaria hasta abril de 2027 y el inicio formal de la renegociación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N°605/10.

Las instancias de negociación contaron también con la participación del secretario adjunto del gremio, Hugo Cabral, y los miembros de comisión directiva, Rafael Román, José Bahamonde, Martín Haro, Emiliano Mongilardi y Carlos Gómez, con el patrocinio letrado de Juan Mario País.

Por la CEPH estuvieron Sergio Faraudo, Rolando Rossi, Adrián Escobar, Gabriela Guida, Sandra Fernández, Leandro Corengia y Agustín Carugo y, en el acta vinculada al convenio colectivo, también por CASEPE firmaron Tomás Hess y Gabriela Marcello.

GRATIFICACION EXTRAORDINARIA DE $500.000

Por medio de uno de los acuerdos firmados con la CEPH, se estableció el pago de una suma única, extraordinaria y no remunerativa de $500.000 para los trabajadores comprendidos en el ámbito personal y territorial del CCT 605/10 que se encuentren en nómina activa al momento de efectivizarse cada desembolso. El monto se abonará en dos tramos: $300.000 antes del 20 de diciembre de 2026 y los $200.000 restantes junto con los haberes de enero de 2027, bajo el concepto "Gratificación Única y Extraordinaria eficiencia operativa Cuencas Golfo San Jorge".

Asimismo, las partes acordaron solicitar la exención del impuesto a las Ganancias prevista en la Ley N°26.176 y sus normas complementarias, ratificando el compromiso de sostener la paz social y los niveles de producción, y requiriendo la homologación correspondiente ante la autoridad de aplicación.

Ávila indicó que “la discusión se retomará entre marzo y abril del año próximo y allí esto podría quedar incorporado a la revisión general”.

REVISION PARITARIA Y CONVENIO

En otra de las actas rubricadas con la CEPH, las partes convinieron trasladar para abril de 2027 la revisión paritaria originalmente prevista para la segunda quincena de noviembre de 2026, conforme al artículo sexto del acuerdo del 22 de julio de 2026 (vigente entre abril de 2026 y marzo de 2027), atendiendo al contexto económico general y su incidencia en la actividad hidrocarburífera.

En paralelo, a partir de la convocatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en los términos del artículo 137 de la Ley N°27.802, el Sindicato, la CEPH y CASEPE ratificaron la decisión conjunta de promover e iniciar la renegociación del CCT N°605/10 para el personal no jerárquico del sector en el ámbito continental y marítimo de la provincia del Chubut y sus jurisdicciones adyacentes.

Las partes fijaron la primera reunión para el 10 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas en la sede de la CEPH, con el fin de constituir la comisión negociadora y dar inicio formal al procedimiento bajo los principios de buena fe establecidos en la Ley N°23.546.

Al respecto, el líder sindicalista puso en valor que “se conformó la comisión negociadora del Convenio Colectivo 605/10, con representantes de las dos cámaras empresarias y del Sindicato, en respuesta a una convocatoria de la cartera laboral”, aclarando que “también se revisarán las planillas salariales del período marzo de 2026 a abril de 2027, necesarias para formalizar el tope de indemnizaciones previsto por la normativa”.

Cabe aclarar que estos acuerdos fueron firmados únicamente con el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, ya que no participaron los sindicatos de la Cuenca Neuquina, de Santa Cruz ni Jerárquicos.